УЗ із Фондом Говарда Баффета та World Central Kitchen запускає поїзд-кухню

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) спільно з Фондом Говарда Баффета та у співпраці з фондом World Central Kitchen запустить потяг-кухню, який доставлятиме людям запаси води й гаряче харчування, повідомив голова правління УЗ Євген Лященко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Спільно з Фондом Говарда Баффета ми зробили поїзд-кухню, який виїжджатиме й годуватиме людей на територіях, де вони цього потребують. Він їхатиме туди, де люди мають у цьому потребу. Оперувати ним буде фонд World Central Kitchen", - сказав він.

За словами Лященка, поїзд здатний генерувати 10 тис. порцій на добу.

"Ми дивитимемося на попит і розширюватимемо цей проєкт, якщо дійсно побачимо потребу", - сказав він.