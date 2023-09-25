Економіка

12:53 25.09.2023

Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною щодо 2-го перегляду програми EFF

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Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною щодо 2-го перегляду програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм розпочинає в понеділок технічні дискусії з представниками влади України, йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна з Варшави.

"...щодо останніх економічних подій та з метою обговорення податково-бюджетних, фінансових і структурних заходів у контексті підготовки до консультацій 2023 року за статтею IV Угод МВФ і до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - уточнив він предмет дискусій.

Як повідомлялося, 4-річну програму EFF було затверджено 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн (близько $873 млн за поточним курсом) у середині червня та жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.

Очікується, що в разі успішного вердикту місії рішення про виділення третього траншу програми EFF може бути ухвалене в другій половині жовтня - листопаді. Водночас Україна поки що не виконала всіх структурних маяків програми, які потрібні для її другого перегляду.

Теги: #мвф #місія

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