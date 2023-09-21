Аграрні міністри України та Польщі домовилися розробити план взаємодій щодо експорту зерна

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський поговорив телефоном з польським колегою Робертом Телусом. Сторони домовилися знайти рішення, що враховує інтереси обох країн щодо аграрної продукції, повідомила пресслужба Мінагрополітики.

"Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання та домовилися знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн", - ідеться в повідомленні.

Міністри підтвердили тісні та конструктивні відносини між країнами. Сторони "погодилися виробити найближчим часом варіант взаємодії щодо експорту".

Наступні переговори відбудуться найближчими днями. На переговорах обговорять підготовлені на той час питання з обох сторін.

Польська сторона пообіцяла вивчити український план з експорту і підготує свої пропозиції до нього.