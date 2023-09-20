McDonald's відкрив ресторан у Вишгороді

Мережа McDonald's 20 вересня відкрила перший заклад у Вишгороді Київської області, повідомила пресслужба компанії.

Як повідомляється, цей ресторан на вул. Набережна, 7-Л став сьомим відкриттям цього року. Проєкт було затверджено у плані розвитку мережі ще до повномасштабного вторгнення і компанія продовжила будівництво, щойно це стало можливим.

В одноповерховому McDonald's є зал на 131 місце і тераса - іще на 88. Заклад разом із McDrive працюватимуть з 07:00 до 22:00, послуга доставки з 09:00 до 21:00. Ресторан дотримується розширених правил безпеки, впроваджених компанією, а саме: заклади зачиняють під час повітряної тривоги та відновлюють роботу орієнтовно за годину після її скасування.

З турботою про довкілля в ресторані встановлено систему рекуперації, завдяки якій не потрібне газопостачання та опалення.

Мережу розвиває ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Перший заклад було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого 2022 року мережа "МакДональдз в Україні" налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Станом на 1 червня в мережі компанії в Україні працюють 89 ресторанів.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).