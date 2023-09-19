Економіка

17:24 19.09.2023

"Укрзалізниця" оголосить тендер на купівлю 44 пасажирських вагонів у 2023 р., у 2024 - на 100 вагонів

2 хв читати
"Укрзалізниця" оголосить тендер на купівлю 44 пасажирських вагонів у 2023 р., у 2024 - на 100 вагонів

АТ "Укрзалізниця" найближчим часом проведе тендер на закупівлю 44 нових пасажирських вагонів за 1,9 млрд грн з умовою постачання наприкінці 2024-початку 2025 року, повідомив голова правління УЗ Євген Лященко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що 2024 року буде розпочато процес купівлі ще 100 вагонів за кошти держбюджету в розмірі приблизно 5 млрд грн.

"У поточному році за підтримки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за яку ми дуже вдячні, ми отримали кошти, за які плануємо закупити 44 нових пасажирських вагони. Найближчим часом оголосимо тендер. Сподіваємося, що наступного (2024 - ІФ-У) року зможемо розпочати процес купівлі ще 100 нових вагонів за рахунок бюджетної підтримки", - сказав Лященко.

Він повідомив, що на купівлю 100 вагонів передбачено 5 млрд грн і ця цифра закладена в драфт фінплану-2024. На купівлю 44 вагонів передбачено 1,9 млрд грн, якщо тендер відбудеться. Очікуваний термін поставки цих вагонів це кінець 2024-початок 2025 року.

Тендер на закупівлю 44 вагонів буде оголошено "через кілька тижнів". Очікується, що на нього вийде Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ), з яким "УЗ" повністю розрахувалася за боргами, та інші великі машинобудівні компанії.

"Завдяки підтримці уряду, умови тендера були скориговані. Підвищено рівень авансування, що було критично важливо для виробників. Тому вважаю, КВБЗ вийде. Для них це було одним із критичних питань", - сказав глава "УЗ".

"Для нас дуже важливо розуміти позицію держави в цьому питанні, оскільки з боку пасажирів запит на поліпшення сервісу у вагонах величезний. Усі нові вагони, зокрема й вагони після капітально-відновлювальних ремонтів, сприймаються дуже позитивно", - повідомив глава "УЗ".

За його словами, всі нові вагони будуть укомплектовані з урахуванням стандартів безбар'єрності: купе і туалети в них пристосовані для людей з інвалідністю, що відповідає цілям програми безбар'єрності, реалізованої за підтримки першої леді Олени Зеленської.

Лященко наголосив, що "УЗ" розраховує на фінансування держбюджету, оскільки фінансувати таку програму коштом кредитів на тлі збитковості пасажирських перевезень неможливо.

"УЗ" продовжує модернізувати плацкартні вагони на своїх заводах, щоб усі категорії населення отримували гідний сервіс, зазначив глава компанії.

Теги: #укрзалізниця #лященко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:49 19.09.2023
"Укрзалізниця" просить уряд дозволити продаж 25-30% металобрухту на експорт за прямими договорами

"Укрзалізниця" просить уряд дозволити продаж 25-30% металобрухту на експорт за прямими договорами

16:32 19.09.2023
"Укрзалізниця" прогнозує вихід на беззбитковість і прибуток за підсумками 9 місяців і 2023 р.

"Укрзалізниця" прогнозує вихід на беззбитковість і прибуток за підсумками 9 місяців і 2023 р.

16:20 19.09.2023
Надходження від продажу на експорт металобрухту закладені в наш план виходу на беззбитковість - голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко

Надходження від продажу на експорт металобрухту закладені в наш план виходу на беззбитковість - голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко

01:49 19.09.2023
Пасажири "Укрзалізниці" пожертвували понад 1 млн гривень на дрони - Федоров

Пасажири "Укрзалізниці" пожертвували понад 1 млн гривень на дрони - Федоров

14:16 14.09.2023
"Укрзалізниця" восени запустить поїзд Рава-Руська - Варшава

"Укрзалізниця" восени запустить поїзд Рава-Руська - Варшава

19:48 11.09.2023
У вересні низка пасажирських поїздів "Укрзалізниці" до Рахова та Ясіні змінять маршрути у зв'язку з ремонтними роботами

У вересні низка пасажирських поїздів "Укрзалізниці" до Рахова та Ясіні змінять маршрути у зв'язку з ремонтними роботами

15:53 07.09.2023
"УЗ" остаточно дерусифікувала залізничні квитки і продовжує дерусифікувати інфраструктуру - мовний омбудсмен

"УЗ" остаточно дерусифікувала залізничні квитки і продовжує дерусифікувати інфраструктуру - мовний омбудсмен

19:44 01.09.2023
"Укрзалізниця" отримає EUR100 млн від ЄІБ за угодою від 2016 року

"Укрзалізниця" отримає EUR100 млн від ЄІБ за угодою від 2016 року

18:45 28.08.2023
Українська та польська залізниці домовилися про спільний розвиток перевезень

Українська та польська залізниці домовилися про спільний розвиток перевезень

17:54 25.08.2023
УЗ реконструює вокзал на ст. Гребенне для запуску ще одного рейсу до/з Польщі

УЗ реконструює вокзал на ст. Гребенне для запуску ще одного рейсу до/з Польщі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінагрополітики озвучило принципи системи обмеження експорту українського зерна до ЄС

За два роки антикорупційний та економічний ефект цифровізації становить понад 16 млрд грн - Шмигаль

Якщо Польща та Угорщина не скасують заборони на українську агропродукцію, Україна заборонить імпорт низки товарів із цих країн - Шмигаль

Прем'єр Хорватії заявив, що не імпортуватиме українське зерно

Румунія високо оцінила представлений Україною план з експорту зерна

ОСТАННЄ

"Київтеплоенерго" готує найбільшу котельню Дніпровського району до зими

Мінагрополітики озвучило принципи системи обмеження експорту українського зерна до ЄС

За два роки антикорупційний та економічний ефект цифровізації становить понад 16 млрд грн - Шмигаль

Якщо Польща та Угорщина не скасують заборони на українську агропродукцію, Україна заборонить імпорт низки товарів із цих країн - Шмигаль

Прем'єр Хорватії заявив, що не імпортуватиме українське зерно

В Україні залишаються знеструмленими 406 населених пунктів, у понеділок продовжилися обмеження ВДЕ-генерації - "Укренерго"

Румунія високо оцінила представлений Україною план з експорту зерна

Після тестування системи контролю імпорту українського зерна Словаччина буде готова скасувати заборону

Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції

Польща, Угорщина і Словаччина відмовилися від роботи Координаційної платформи ЄК щодо українського зерна через можливе подання Україною позову до СОТ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА