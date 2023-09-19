"Укрзалізниця" оголосить тендер на купівлю 44 пасажирських вагонів у 2023 р., у 2024 - на 100 вагонів

АТ "Укрзалізниця" найближчим часом проведе тендер на закупівлю 44 нових пасажирських вагонів за 1,9 млрд грн з умовою постачання наприкінці 2024-початку 2025 року, повідомив голова правління УЗ Євген Лященко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що 2024 року буде розпочато процес купівлі ще 100 вагонів за кошти держбюджету в розмірі приблизно 5 млрд грн.

"У поточному році за підтримки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за яку ми дуже вдячні, ми отримали кошти, за які плануємо закупити 44 нових пасажирських вагони. Найближчим часом оголосимо тендер. Сподіваємося, що наступного (2024 - ІФ-У) року зможемо розпочати процес купівлі ще 100 нових вагонів за рахунок бюджетної підтримки", - сказав Лященко.

Він повідомив, що на купівлю 100 вагонів передбачено 5 млрд грн і ця цифра закладена в драфт фінплану-2024. На купівлю 44 вагонів передбачено 1,9 млрд грн, якщо тендер відбудеться. Очікуваний термін поставки цих вагонів це кінець 2024-початок 2025 року.

Тендер на закупівлю 44 вагонів буде оголошено "через кілька тижнів". Очікується, що на нього вийде Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ), з яким "УЗ" повністю розрахувалася за боргами, та інші великі машинобудівні компанії.

"Завдяки підтримці уряду, умови тендера були скориговані. Підвищено рівень авансування, що було критично важливо для виробників. Тому вважаю, КВБЗ вийде. Для них це було одним із критичних питань", - сказав глава "УЗ".

"Для нас дуже важливо розуміти позицію держави в цьому питанні, оскільки з боку пасажирів запит на поліпшення сервісу у вагонах величезний. Усі нові вагони, зокрема й вагони після капітально-відновлювальних ремонтів, сприймаються дуже позитивно", - повідомив глава "УЗ".

За його словами, всі нові вагони будуть укомплектовані з урахуванням стандартів безбар'єрності: купе і туалети в них пристосовані для людей з інвалідністю, що відповідає цілям програми безбар'єрності, реалізованої за підтримки першої леді Олени Зеленської.

Лященко наголосив, що "УЗ" розраховує на фінансування держбюджету, оскільки фінансувати таку програму коштом кредитів на тлі збитковості пасажирських перевезень неможливо.

"УЗ" продовжує модернізувати плацкартні вагони на своїх заводах, щоб усі категорії населення отримували гідний сервіс, зазначив глава компанії.