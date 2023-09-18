Економіка

19:09 18.09.2023

Польща, Угорщина і Словаччина відмовилися від роботи Координаційної платформи ЄК щодо українського зерна через можливе подання Україною позову до СОТ

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Польща, Угорщина і Словаччина відмовилися від роботи Координаційної платформи ЄК щодо українського зерна через можливе подання Україною позову до СОТ

Польща, Угорщина і Словаччина не братимуть участі в роботі Координаційної платформи щодо українського зерна в Брюсселі через намір України подати позов до Світової організації торгівлі (СОТ) внаслідок запровадження цими країнами односторонньої заборони на імпорт української агропродукції, повідомляє польське видання PAP.

Згідно з повідомленням, Україна запропонувала механізм контролю експорту агротоварів до Європейського Союзу. Міністерство економіки України самостійно ухвалюватиме рішення про видачу дозволів на експорт зерна до ЄС, зокрема до прикордонних з Україною країн, навіть у тих випадках, коли держави будуть проти видачі такого документа.

Дозволи на експорт українського зерна узгоджуватимуть із країнами ЄС та Європейською комісією, але незалежно від результатів консультацій остаточне рішення залишатиметься за Києвом.

Джерело видання в ЄС заявило, що після заяви України про порушення справи проти Польщі, Угорщини та Словаччини в СОТ країни відмовилися брати участь у роботі Координіційної платформи щодо українського зерна в Брюсселі. У її роботі взяли участь представники Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Болгарії, Єврокомісії та України. Засідання відбувалися в Брюсселі.

"Польща, Угорщина і Словаччина відмовляються від участі в роботі платформи через процедурну розсудливість і той факт, що Україна може використати інформацію, надану в межах Координаційної платформи, проти цих трьох країн у розглядах у СОТ", - сказало джерело в ЄС.

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось заявив, що Польща обговорюватиме на Раді питання, що стосуються майбутнього спільної сільськогосподарської політики 27 країн ЄС.

Як повідомлялося, Європейська комісія 15 вересня оголосила, що не продовжуватиме обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України з деякими умовами, які дадуть змогу уникнути нового стрибка зерна.

ЄК 2 травня запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції, зокрема пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи, до п'яти держав-членів ЄС - Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку і шкодить фермерам. 5 червня обмежувальні заходи було пролонговано до 15 вересня.

Після зняття обмежень на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина і Словаччина запровадили односторонні заборони. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок борошна і круп. Угорщина довела цей список до 25 товарних позицій.

 

Теги: #зерно #платформа #учасники

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