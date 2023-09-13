Економіка

16:27 13.09.2023

"Укренерго" не очікує дефіциту електроенергії у вересні та жовтні - CEO

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"Укренерго" не очікує дефіциту електроенергії у вересні та жовтні - CEO

НЕК "Укренерго" не очікує дефіциту електроенергії у вересні та жовтні цього року в разі, якщо росіяни не завдаватимуть масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, повідомив голова правління НЕК Володимир Кудрицький в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" в середу.

"Зараз ситуація в енергосистемі стабілізувалася. Виробництва електроенергії достатньо на відміну від серпня, коли ми були змушені залучати аварійну допомогу із сусідніх країн, тому на вересень і жовтень я б не прогнозував жодних особливих проблем, якщо не буде масованих обстрілів", - сказав він.

Зі свого боку, як зазначив CEO, ризик масованих обстрілів енергетичних об'єктів залишається дуже високим, про що свідчать дані ГУР і Міністерства оборони України.

"Однак хороша новина полягає в тому, що всі ми знаємо, як це виглядає, на жаль, у нас є цей негативний досвід. Принаймні, ворогу буде дуже складно нас чимось здивувати після того, як він випустив 1,2 тис. ракет по енергосистемі минулого сезону. Думаю, що ми вже знаємо, чого очікувати. Ми всі: і енергетики, і ППО, і споживачі", - наголосив Кудрицький.

Він назвав серед позитивних чинників під час підготовки до зими значно збільшену щільність сил ППО, а також захист енергетичних об'єктів засобами так званого пасивного захисту у вигляді інженерних споруд.

"Хочу сказати, що українці, напевно, першими у світі мали винайти певні види конструкцій та укріплень, які захищатимуть взимку наші об'єкти від дронів та ракет, і зараз наш досвід дуже цікавить операторів енергосистем та енергетиків з усього світу", - зазначив CEO.

Також, за його словами, наразі відновлення та підготовка енергетичної інфраструктури до опалювального періоду відбувається відповідно до планових завдань.

"Я повністю впевнений, що магістральна мережа буде готовою транспортувати необхідні обсяги електроенергії взимку. Власне, на цей момент ми встановили вже все обладнання, яке планували під час підготовки до зими, і можна сказати, що, з позиції магістральної мережі, ми вже готові до зимових навантажень", - наголосив глава компанії.

Теги: #прогноз #електроенергія #кудрицький

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