Економіка

13:55 13.09.2023

НКРЕКП створила телеграм-канал "Оперативний моніторинг ринку електроенергії"

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НКРЕКП створила телеграм-канал "Оперативний моніторинг ринку електроенергії"

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), у рамках роботи з впровадження відкритого, прозорого і конкурентного ринку електричної енергії, сприяння його ефективності створила новий телеграм-канал "Оперативний моніторинг ринку електроенергії" (https://t.me/OiLscUNekQhjZDFi).

"Мета - консолідувати на інформаційному ресурсі регулятора оперативну аналітичну інформацію від усіх стейкхолдерів, яка повною мірою відображатиме функціонування ринку електричної енергії України", - зазначила Нацкомісія на своєму сайті.

Як поінформував регулятор, фахівці департаменту енергоринку НКРЕКП щоденно наповнюватимуть канал інформацією щодо функціонування ринків "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобового ринку (ВДР), купівлі-продажу електроенергії за двосторонніми договорами, комерційного імпорту/експорту електроенергії, пропускної спроможності міждержавних перерізів України тощо.

 

Теги: #енергетика #нкрекп

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