Кабмін передав АЗС Glusco в управління "Укрнафти"

Кабінет Міністрів України призначив ПАТ "Укрнафта" управителем активів мережі АЗС Glusco, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Також КМУ дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука", - уточнив він на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в травні 2022 року погодив пропозицію АРМА щодо передання в управління НАК "Нафтогаз України" заарештованих активів компанії Glusco (до 2018 року - мережа НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком,

Управителем активу було визначено "НОТ", з яким АРМА в подальшому уклало строковий договір управління.

Наприкінці липня 2023 року керівниця АРМА Олена Дума повідомила, що Національне агентство здійснить перевірки ефективності управління найбільшими активами, і вже розпочато перевірку ефективності управління "Нафтогазом" мережею АЗС Glusco.

На початку серпня АРМА оголосило про припинення договорів із "НОТ" на управління активами мережі АЗС Glusco.

Водночас у "Нафтогазі" заявили, що під управлінням "НОТ" відновлено роботу 81 АЗК та однієї нафтобази, які не працювали впродовж півтора року, вчасно виплачується заробітна плата працівникам. Із серпня 2022 року і до липня 2023 року сплачено 289 млн грн обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів.

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що група за період управління активами Glusco інвестувала у відновлення роботи мережі значні кошти, погасила її борги, а також на прохання АРМА заплатила їм "за якусь частину майбутніх прибутків, оскільки про них іще не йдеться".

Ставка верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" та "Укртатнафти" (за винятком відповідно контрольного та блокуючого пакетів НАК "Нафтогаз України"). До вилучення структурам Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова належало майже 42% акцій "Укрнафти", а разом з іншими партнерами - контрольний пакет "Укртатнафти".