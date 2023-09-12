Україна звернеться до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде змушена звернутися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

"Україна, попри війну і блокування росією наших портів, дотримується своїх зобовʼязань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ. Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин", - написав Шмигаль у твіттері.

Водночас прем'єр наголосив, що в разі порушення торгового права "в інтересах передвиборчого політичного популізму" Україна буде змушена звернутися до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ).