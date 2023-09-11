Економіка

15:16 11.09.2023

Гроссі сподівається незабаром обговорити на високому рівні з Україною та РФ обстановку на ЗАЕС

1 хв читати
Гроссі сподівається незабаром обговорити на високому рівні з Україною та РФ обстановку на ЗАЕС

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі в понеділок заявив, що має намір найближчим часом провести переговори на високому рівні з Україною та Росією щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

"Я сподіваюся продовжити обговорення з обома сторонами, можливо, незабаром і на високому рівні", - сказав Гроссі на пресконференції у Відні.

За його словами, інспектори МАГАТЕ пильно стежать за ситуацією на ЗАЕС. Водночас він додав, що в плані обстановки на об'єкті "починає виникати низка технічних питань через тривале закриття станції, зокрема з погляду безпеки".

Водночас голова МАГАТЕ зазначив, що стурбований обстрілами поблизу ЗАЕС, але запевнив, що біля станції немає важкого озброєння. Він нагадав, що раніше агентство запитувало доступ до кількох секцій ЗАЕС, і частково доступ було надано.

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Окупована російським військами з 4 березня 2022 року. Станція не виробляє електроенергії з 11 вересня 2022 року. Наразі два енергоблоки перебувають у ремонті, три - у холодному режимі, один - у режимі гарячого зупину для забезпечення власних потреб станції.

З 1 вересня минулого року на АЕС чергують кілька фахівців МАГАТЕ, які періодично змінюються.

Теги: #магате #заес #гроссі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:25 09.09.2023
МАГАТЕ наполягає на доступі до машинних залів і дахів енергоблоків ЗАЕС

МАГАТЕ наполягає на доступі до машинних залів і дахів енергоблоків ЗАЕС

02:31 09.09.2023
МАГАТЕ заявляє про низку вибухів поблизу Запорізької АЕС протягом кількох днів

МАГАТЕ заявляє про низку вибухів поблизу Запорізької АЕС протягом кількох днів

18:11 31.08.2023
Сапери знешкодили 5 російських мін на шляху місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС - Тарнавський

Сапери знешкодили 5 російських мін на шляху місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС - Тарнавський

00:31 23.08.2023
Упродовж тижня окупанти вели обстріли поблизу Запорізької АЕС - МАГАТЕ

Упродовж тижня окупанти вели обстріли поблизу Запорізької АЕС - МАГАТЕ

15:16 16.08.2023
ГУР Міноборони: говорити про зміну обстановки і ситуації на ЗАЕС наразі немає підстав

ГУР Міноборони: говорити про зміну обстановки і ситуації на ЗАЕС наразі немає підстав

14:07 16.08.2023
Інформація ЗМІ про теракт російських окупантів на Запорізькій АЕС не підтверджується - ОВА

Інформація ЗМІ про теракт російських окупантів на Запорізькій АЕС не підтверджується - ОВА

15:14 15.08.2023
Окупанти викрали ще одного працівника ЗАЕС в Енергодарі

Окупанти викрали ще одного працівника ЗАЕС в Енергодарі

07:30 12.08.2023
МАГАТЕ обіцяє уважно стежити за переведенням у "гарячий зупин" шостого блоку ЗАЕС

МАГАТЕ обіцяє уважно стежити за переведенням у "гарячий зупин" шостого блоку ЗАЕС

11:54 11.08.2023
Запорізьку АЕС знову підключено до основної ЛЕП 750 кВ - Міненерго

Запорізьку АЕС знову підключено до основної ЛЕП 750 кВ - Міненерго

09:02 11.08.2023
Дії окупантів призвели до витоку води з першого контуру в другий на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС

Дії окупантів призвели до витоку води з першого контуру в другий на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінфін України сподівається на $3,3 млрд від США у 2023 р. і $12-14 млрд у 2024 р.

Мінфін України передбачає на 2024 рік курс 41,4 грн/$1

Україна вперше завантажила ядерне паливо Westinghouse у реактор ВВЕР-440

Південна Корея надасть Україні $2,3 млрд на післявоєнне відновлення

Мінекономіки підвищило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 4%

ОСТАННЄ

Мінфін України сподівається на $3,3 млрд від США у 2023 р. і $12-14 млрд у 2024 р.

Мінфін України передбачає на 2024 рік курс 41,4 грн/$1

"Енергоатом" і Westinghouse підписали меморандум про впровадження малих модульних реакторів SMR 300 в Україні

Україна вперше завантажила ядерне паливо Westinghouse у реактор ВВЕР-440

Південна Корея надасть Україні $2,3 млрд на післявоєнне відновлення

Україна й Литва мають намір перенести ветконтроль транзитних вантажів у порт Клайпеда і відновити залізничне сполучення

Один із держбанків необхідно перетворити на Банк розвитку - Гетманцев

Мінекономіки підвищило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 4%

Шмигаль: Україна спрямувала понад 60 млрд грн на швидке відновлення

Представники бізнес-асоціацій закликали Офіс президента до перезавантаження БЕБ і конкурсів на голів податкової та митниці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА