Гроссі сподівається незабаром обговорити на високому рівні з Україною та РФ обстановку на ЗАЕС

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі в понеділок заявив, що має намір найближчим часом провести переговори на високому рівні з Україною та Росією щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

"Я сподіваюся продовжити обговорення з обома сторонами, можливо, незабаром і на високому рівні", - сказав Гроссі на пресконференції у Відні.

За його словами, інспектори МАГАТЕ пильно стежать за ситуацією на ЗАЕС. Водночас він додав, що в плані обстановки на об'єкті "починає виникати низка технічних питань через тривале закриття станції, зокрема з погляду безпеки".

Водночас голова МАГАТЕ зазначив, що стурбований обстрілами поблизу ЗАЕС, але запевнив, що біля станції немає важкого озброєння. Він нагадав, що раніше агентство запитувало доступ до кількох секцій ЗАЕС, і частково доступ було надано.

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Окупована російським військами з 4 березня 2022 року. Станція не виробляє електроенергії з 11 вересня 2022 року. Наразі два енергоблоки перебувають у ремонті, три - у холодному режимі, один - у режимі гарячого зупину для забезпечення власних потреб станції.

З 1 вересня минулого року на АЕС чергують кілька фахівців МАГАТЕ, які періодично змінюються.