Економіка

14:21 10.09.2023

"Енергоатом" і Westinghouse підписали меморандум про впровадження малих модульних реакторів SMR 300 в Україні

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НАЕК "Енергоатом" та американська Westinghouse підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю у сфері впровадження малих модульних реакторів SMR 300 в Україні, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За словами президента Westinghouse Патріка Фрагмана, SMR 300 зможе послужити хорошим доповненням до реакторів більшої потужності AP 1000.

Аналогічні меморандуми Westinghouse вже підписала зі Словаччиною та Фінляндією.

НАЕК і Westinghouse також підписали меморандум щодо продовження періоду ексклюзивності в співробітництві спорудження блоків AP1000 в Україні.

"Певне обладнання для будівництва AP1000 в Україні вже вироблено в США, у такий спосіб ми прискоримо процес постачання і спорудження блока", - уточнив він.

Теги: #енергетика #енергоатом #westinghouse

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