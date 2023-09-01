Монети номіналом до 25 коп. і купюри зразків до 2003 р. можна обміняти до кінця вересня - НБУ

Розмінні монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, а також банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску можна обміняти до 30 вересня 2023 року, після чого їх вилучають із готівкового обігу, попередив Національний банк України (НБУ).

"Залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, що вилучаються з готівкового обігу... Здійснити їх обмін можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться", - зазначив НБУ в п'ятницю.

За інформацією Нацбанку, звернутися з питанням обміну банкнот і монет можна буде до його відділень у Києві за адресою Контрактова пл., 2а, у Дніпрі - вул. Воскресенська, 13, у Львові - вул. Коперника, в Одесі - вул. Рішельєвська, 8, у Харкові - Театральна пл., 1 і в Хмельницькому - вул. Володимирська, 91.

Також обміняти купюри та монети можна у відділеннях уповноважених банків: Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку та ПУМБі. Актуальну інформацію, в яких відділеннях і філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах банків.

У повідомленні наголошується, що обміняти розмінні монети та банкноти на інші монети й банкноти всіх номіналів, які перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.

Нацбанк нагадав, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також із 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок і завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску.

У НБУ додали, що рішення про вилучення з готівкового обігу – частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот і монет гривні. Це підвищить захист і якість грошей і зробить готівкові розрахунки комфортнішими та простішими.

За даними Нацбанку, на 1 липня в готівковому обігу перебували 2,431 млрд монет 1 коп., 1,393 млрд монет 2 коп., 1,834 млрд монет 5 коп. і 1,561 млрд монет 25 коп., які вже перестали бути засобом платежу. Загальна їхня номінальна вартість - 534,2 млн грн.

НБУ зазначав, що в середньому на українця припадають 66 банкнот і 172 монети.