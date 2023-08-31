Економіка

10:44 31.08.2023

Світовий банк спрямує $232 млн на екстрені ремонти пошкодженого житла українців у межах проєкту HOPE

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Світовий банк спрямує $232 млн на екстрені ремонти пошкодженого житла українців у межах проєкту HOPE

Світовий банк у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)" скерує Україні $232 млн на компенсації за дрібні ремонти приватних будинків і квартир, які постраждали від російського вторгнення.

"Проєкт HOPE допоможе тисячам українських родин одержати кошти, щоб розпочати ремонт своїх будинків до настання зими. Проєкт також підтримає уряд України у створенні засад для сталого, інклюзивного та зеленого відновлення - це колосальне завдання, яке потребуватиме часу та значної міжнародної підтримки. Світовий банк підтримує Україну на її шляху відновлення житла та іншої міської інфраструктури", - повідомила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані.

Початкове фінансування проєкту становить $232 млн, з яких $70 млн - кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку, забезпечений гарантією уряду Японії, $162,5 млн - грант від багатостороннього донорського Цільового фонду підтримки відновлення та реформування України.

Поточне фінансування дасть змогу відшкодувати витрати на усунення часткових пошкоджень і ремонти 98 тис. окремих будинків і 8 тис. сімей у 160 багатоквартирних будинках у п'яти регіонах. У пресрелізі зазначається, що бенефіціари програми отримають компенсацію за ремонти.

Пізніше очікується додаткове фінансування до $800 млн від Світового банку та партнерів у вигляді кредитних гарантій, грантів та інших внесків, зазначено в повідомленні.

"Станом на лютий 2023 року, загальну вартість завданих збитків житловому сектору України оцінювали у понад $50 млрд. Цей проєкт покликаний допомогти відремонтувати приблизно дві третини пошкоджених житлових будинків у країні, які вважаються придатними для ремонту", - повідомляють у пресрелізі.

Запуском проєкту опікуватиметься Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення).

Зазначається, що проєкт HOPE - четвертий рамковий проєкт Світового банку, затверджений в Україні цього року.

За оцінками, пошкоджень від російського вторгнення зазнали 1,4 млн житлових одиниць, що становить 7% від загального житлового фонду, де проживають 3,5 млн осіб. При цьому 87% пошкодженого житла - багатоквартирні будинки, переважно в міських районах. 

Теги: #ремонт #україна #світовий_банк

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