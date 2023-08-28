Українська та польська залізниці домовилися про спільний розвиток перевезень

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) разом із польським оператором Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) у понеділок уклали угоду про розвиток залізничного сполучення - першу такого рівня з 1994 року, повідомив голова правління УЗ Євген Лященко.

"Разом ми продовжимо розвивати прикордонну інфраструктуру та збільшувати пасажиро- й вантажообіг між нашими країнами, що у підсумку матиме позитивний ефект для наших залізниць та національних економік України та Польщі", - наведено слова Лященка у пресрелізі УЗ.

Відповідно до угоди, PKP опрацює заходи для укладення окремих угод з УЗ у сфері управління залізничною інфраструктурою, вантажних і пасажирських залізничних перевезень. Також із метою розроблення проєктів окремих угод сторони створять спільні робочі групи.

Крім того, УЗ і PKP домовилися, що перевантаження вантажів до вагонів іншої ширини колії або перестановку вагонів на візки іншої ширини колії здійснюватиме не тільки перевізник, що приймає, на прикордонній станції, розташованій на території його держави, а й перевізник, що здає вантаж, на прикордонній станції, розташованій на його території.

При цьому обслуговування потягів вантажного сполучення в обох напрямках здійснюватимуть локомотиви і локомотивні бригади обох сторін із дотриманням паритету 50/50.