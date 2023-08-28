Угорщина з 16 вересня продовжить заборону українських зернових і розширить обмежувальний список до 24 товарів

Уряд Угорщини захистить фермерів і, в разі потреби, з 16 вересня закриє кордон для деяких зернових продуктів, що надходять з України, повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь на політичному фестивалі "Транзит" у Тихані.

"Якщо ЄС не продовжить заборони на імпорт деяких українських зернових продуктів, термін дії якої спливає 15 вересня, то Угорщина запровадить заборону на імпорт не лише чотирьох продуктів, а й усіх 24 попередніх продуктів задля захисту внутрішнього ринку", - навело слова міністра угорське видання agrarszektor.hu.

За його словами, останніми роками сільське господарство Угорщини переживає одне потрясіння за іншим. Епідемія коронавірусу, посуха, війна, що вирує по сусідству, та її наслідки, енергетична криза, а також те, що дешева українська сільгосппродукція безмитно заполонила європейський ринок - усе це труднощі для виробників, зазначив він.

"Хоча врожай кращий - цього року очікується майже рекордна кількість кукурудзи, продаж стикається з труднощами через дешеву конкуренцію", - додав Надь.

Як повідомлялося, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс після зустрічі коаліції п'яти прифронтових країн у п'ятницю в Польщі повідомив, що позиція Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини та Румунії щодо необхідності подовжити обмежувальні заходи проти українських пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику залишається незмінною - заборона до закінчення 2023 року.

Єврокомісія 5 червня дала згоду на продовження до 15 вересня обмежень експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. "Обмеження не означають заборони на транзит цих товарів через Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину", – йшлося в документі, підписаному головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.