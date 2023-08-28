Економіка

10:23 28.08.2023

Угорщина з 16 вересня продовжить заборону українських зернових і розширить обмежувальний список до 24 товарів

2 хв читати
Угорщина з 16 вересня продовжить заборону українських зернових і розширить обмежувальний список до 24 товарів

Уряд Угорщини захистить фермерів і, в разі потреби, з 16 вересня закриє кордон для деяких зернових продуктів, що надходять з України, повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь на політичному фестивалі "Транзит" у Тихані.

"Якщо ЄС не продовжить заборони на імпорт деяких українських зернових продуктів, термін дії якої спливає 15 вересня, то Угорщина запровадить заборону на імпорт не лише чотирьох продуктів, а й усіх 24 попередніх продуктів задля захисту внутрішнього ринку", - навело слова міністра угорське видання agrarszektor.hu.

За його словами, останніми роками сільське господарство Угорщини переживає одне потрясіння за іншим. Епідемія коронавірусу, посуха, війна, що вирує по сусідству, та її наслідки, енергетична криза, а також те, що дешева українська сільгосппродукція безмитно заполонила європейський ринок - усе це труднощі для виробників, зазначив він.

"Хоча врожай кращий - цього року очікується майже рекордна кількість кукурудзи, продаж стикається з труднощами через дешеву конкуренцію", - додав Надь.

Як повідомлялося, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс після зустрічі коаліції п'яти прифронтових країн у п'ятницю в Польщі повідомив, що позиція Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини та Румунії щодо необхідності подовжити обмежувальні заходи проти українських пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику залишається незмінною - заборона до закінчення 2023 року.

Єврокомісія 5 червня дала згоду на продовження до 15 вересня обмежень експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. "Обмеження не означають заборони на транзит цих товарів через Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину", – йшлося в документі, підписаному головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

 

Теги: #україна #заборона #зернові #угорщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:42 28.08.2023
Влада Угорщини підтвердила, що готова перекрити імпорт українського зерна, якщо ЄС не продовжить заборону

Влада Угорщини підтвердила, що готова перекрити імпорт українського зерна, якщо ЄС не продовжить заборону

02:29 28.08.2023
На звільнених територіях Херсонської області знешкоджено понад 94 тис. вибухонебезпечних предметів

На звільнених територіях Херсонської області знешкоджено понад 94 тис. вибухонебезпечних предметів

01:28 28.08.2023
Німеччина має ухвалити рішення про постачання Taurus Україні спільно із союзниками - глава опозиції

Німеччина має ухвалити рішення про постачання Taurus Україні спільно із союзниками - глава опозиції

00:47 28.08.2023
США розглядають варіанти посилення військової підтримки України, зокрема постачання касетних боєприпасів для РСЗВ - WP

США розглядають варіанти посилення військової підтримки України, зокрема постачання касетних боєприпасів для РСЗВ - WP

22:58 27.08.2023
Окупанти знову обстріляли Сумську область, протягом дня було понад 170 вибухів

Окупанти знову обстріляли Сумську область, протягом дня було понад 170 вибухів

22:57 27.08.2023
Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

03:38 27.08.2023
40 нелегалів за добу намагалися перетнути польсько-білоруський кордон

40 нелегалів за добу намагалися перетнути польсько-білоруський кордон

02:43 27.08.2023
G7 готова підтримувати Україну, скільки потрібно

G7 готова підтримувати Україну, скільки потрібно

01:43 27.08.2023
Усик нокаутом у 9 раунді переміг Дюбуа

Усик нокаутом у 9 раунді переміг Дюбуа

01:03 27.08.2023
Україна бореться завдяки силі таких людей, як Усик

Україна бореться завдяки силі таких людей, як Усик

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Коаліція п'яти прифронтових країн наполягає на продовженні заборони на імпорт українських с/г продуктів

Одеська ОВА: 30-40% суб'єктів ринку експортного зерна працюють "у тіні"

Кабмін продовжив пільгові ціни на газ для постачальників тепла населенню до 15 квітня 2024 р.

Польща готова самостійно ввести односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня

Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

ОСТАННЄ

Прибуток українських банків за 7 міс.-2023 сягнув рекордних 83,2 млрд грн - член ради НБУ

Фінкомітет Ради пропонує додатковий податок на банки близько 10 млрд грн на рік - Гетманцев

НКЦПФР готова допустити до обігу в Україні боргові цінні папери країн G7

Коаліція п'яти прифронтових країн наполягає на продовженні заборони на імпорт українських с/г продуктів

Київ не домовлятиметься з "Газпромом" щодо продовження контракту після 2024 р., але готовий продовжити транзит газу - дипломат

Шмигаль обговорив із главою МЗС Туреччини активізацію торгово-економічної співпраці та відбудову України

Одеська ОВА: 30-40% суб'єктів ринку експортного зерна працюють "у тіні"

Співробітникам держустанов і соцпрацівникам на небезпечних територіях виплачуватимуть спеціальну надбавку

Федоров: Ми маємо змінити правила формування зарплати педагогів

Heineken іде з РФ, продає активи в РФ лише за EUR1 без опції зворотного викупу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА