Економіка

17:19 25.08.2023

Шмигаль обговорив із главою МЗС Туреччини активізацію торгово-економічної співпраці та відбудову України

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Шмигаль обговорив із главою МЗС Туреччини активізацію торгово-економічної співпраці та відбудову України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом активізацію торгово-економічної співпраці та відбудову України.

"Провели зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Обговорили активізацію нашої торгово-економічної співпраці, майбутню відбудову України, а також інші спільні проєкти, які є перспективними для наших країн. Розраховуємо на якнайшвидшу фіналізацію всіх процедур щодо набуття чинності Угодою про вільну торгівлю", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зазначено, що сторони також обговорили глобальну продовольчу безпеку.

"Вдячний Туреччині за принципову позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України та Формули миру президента Володимира Зеленського", - підсумував він.

 

Теги: #шмигаль #фідан

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