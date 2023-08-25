Одеська ОВА: 30-40% суб'єктів ринку експортного зерна працюють "у тіні"

За результатами відпрацювання наказу про фінансову дисципліну в умовах воєнного стану виявлено, що 30-40% суб'єктів ринку експортного зерна працюють "у тіні", повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Маємо перші результати після відпрацювання наказу "Про деякі питання фінансової дисципліни в умовах правового режиму воєнного стану", який вступив у дію 22 серпня. Як і очікувалося, 30-40% суб'єктів ринку експортного зерна працюють у тіні", - написав він у телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, аналіз походження зерна від перших 32 опрацьованих у рамках наказу експортерів засвідчив, що 21 компанія працює сумлінно зі сплатою всіх податків, а до 11 підприємств з'явилися запитання щодо походження зерна.

"Здебільшого ці підприємства не з Одеської області", - уточнив голова Одеської ОВА.

Він нагадав, що в подальшому завантаження суден відбуватиметься виключно за умови проведення попереднього аналізу законності походження зерна. Усі митні декларації мають бути зареєстровані до завантаження експортного товару.

Відповідні правоохоронні структури перевірятимуть компанії.

Кіпер закликав усіх охочих долучитися до команди "білих" і підписати меморандум з Одеською обласною військовою адміністрацією (щодо зміцнення співробітництва в аграрному, транспортному та продовольчому секторах задля детінізації експорту української сільгосппродукції та забезпечення продовольчої безпеки - ІФ-У). До ініціативи вже приєдналося 26 підприємств.

Як повідомлялося, 13 липня очільник Одеської ОДА закликав бізнес і всіх зацікавлених осіб долучитися до підписання меморандуму для забезпечення прозорості ланцюгів постачань від виробника до споживача, зокрема підтвердження походження та якості української агропродукції, яку постачають на світові ринки.

Серед перших підписантів меморандуму з Одеською ОВА були Українська зернова асоціація (УЗА), ТОВ "Дельта Вілмар Україна" і ТОВ СП "Нібулон".

Ознайомитися з меморандумом і приєднатися до ініціативи можна тут: