Економіка

17:26 22.08.2023

Кабмін продовжив пільгові ціни на газ для постачальників тепла населенню до 15 квітня 2024 р.

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Кабмін продовжив пільгові ціни на газ для постачальників тепла населенню до 15 квітня 2024 р.

Кабінет Міністрів України подовжив дію спеціального зобов'язання, в рамках якого НАК "Нафтогаз України" продовжить реалізовувати природний газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною 7,4 тис. грн/куб. м до 15 квітня 2024 року.

"Також забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. Це рішення — частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло", - наводяться в повідомленні слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на урядовому порталі.

 

Теги: #тепло #кабмін #населення

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