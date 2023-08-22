Економіка

12:53 22.08.2023

Усі ракети SCALP, які обіцяли надати французи в рамках першої партії, вже в Україні - посол

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Усі ракети SCALP, які обіцяли надати французи в рамках першої партії, вже в Україні - посол

Усі крилаті ракети великої дальності SCALP, які Франція обіцяла надати Україні в рамках першої партії, вже були передані, повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.

"Ця партія була випробувальна, снаряди добре зарекомендували себе. SCALP будуть, постачання триватимуть. Головне питання цих постачань - їхній ритм, а тут у французів усе дуже добре. Взагалі, якщо ви чуєте від президента Зеленського або від президента Макрона заяву про те, що Франція ухвалила рішення на прохання української сторони надати нам якесь озброєння, то знайте - воно вже в Україні і вже працює на фронті", - сказав він в інтерв'ю LB.ua.

Також посол повідомив, що перед запланованим Україною форумом оборонних індустрій відбудуться двосторонні сесії для компаній кожної країни-учасниці.

"Буде два формати. По-перше, міжнародний форум, де будуть виробники озброєння з усього світу. Він відбудеться в жовтні. По-друге, перед заходом стартують двосторонні сесії для компаній кожної країни-учасниці. Так от, перший такий семінар - це Україна - Франція. Він відбудеться наприкінці вересня. Туди вже погодилися приїхати 30 французьких компаній, які працюють в оборонній індустрії", - розповів Омельченко.

2 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення в Україні восени 2023 року першого форуму оборонних індустрій.

Раніше глава МЗС повідомляв про проведення роботи над організацією міжнародного заходу, який дасть імпульс створенню Альянсу оборонних індустрій, до складу якого входить Україна.

 

Теги: #франція #ракети #scalp

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