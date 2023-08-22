Економіка

12:25 22.08.2023

МВФ не зарахував виконання структурного маяка про скасування "спрощенки" через питання перевірок - нардеп

3 хв читати
МВФ не зарахував виконання структурного маяка про скасування "спрощенки" через питання перевірок - нардеп

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не зарахував виконання структурного маяка щодо скасування 2% єдиного податку (ЄП) і відновлення документальних перевірок у межах законопроєкту №8401, стверджує перший заступник голови профільного парламентського комітету, член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Отримав інформацію з трьох джерел - у нас проблема з №8401 і меморандумом із МВФ. Якщо коротко: там не зараховують виконання структурного маяка, тому що в останній момент була зміна редакції тексту закону, яку ніхто не погодив із МВФ. У частині обмеження перевірок", - написав нардеп у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" уточнив, що спочатку пропонували підхід під час відновлення перевірок сконцентруватися на великих і ризикових платниках податків, а не перевіряти всіх підряд, як 30 років до цього.

"І така позиція була запропонована до другого читання в законопроєкті №8401, коли ми пропонували перевіряти лише тих платників, які мають обіг від 40 млн грн, які мають податкове навантаження менше середнього по галузі 2021 року або мають заробітну плату менше, ніж середня у галузі за той самий рік", - пояснив він.

Гетманцев уточнив, що за пропозицією заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми було обрано іншу конструкцію, за якою перевірки було відкладено до кінця воєнного стану.

За словами Железняка, він, прем'єр-міністр і міністр фінансів попередили про ризики такої пропозиції з урахуванням виконання цього пункту МВФ.

"Наприкінці я при всіх присутніх поставив запитання: "Хто гарантує, що новий текст МВФ зарахує?". На що отримав відповідь від Шурми: "Ми проведемо всі необхідні переговори". Ще й обіцяли за три тижні дати нову концепцію щодо єдиного органу перевірок (що, звісно, ніхто не зробив). Усі фракції були свідками. Ну, як бачите, провели і підготували...", - описав ситуацію перший заступник голови комітету ВР.

"За пропозицією Ростислава Шурми було обрано іншу конструкцію, за якою ми перевірки відклали до кінця воєнного стану. Чи буде це сприйнято МВФ, я не впевнений у цьому, але Ростислав на нараді за участю представників усіх фракцій запевнив, що це питання буде вирішене ним у межах перемовин із МВФ", - підтвердив в інтерв'ю Гетманцев.

На думку Железняка, пункт перевірок може стати проблемою для взаємодії з МВФ також у майбутньому, і перевірки можуть стати ризиком для бізнесу. Крім того, депутат допускає ухвалення законопроєкту в останній момент із "написаним на коліні" текстом.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 червня ухвалила закон №8401, один із важливих структурних маяків програми з МВФ, про скасування 2% єдиного податку з 1 серпня і повернення документальних перевірок і контролю РРО.

 

Теги: #мвф #податки #перевірки #железняк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 22.08.2023
Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів уже направлено до МВФ - Гетманцев

Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів уже направлено до МВФ - Гетманцев

23:18 12.08.2023
Перевірки ТЦК засвідчили, що лише окремі особи зловживають своїм становищем - голова НАЗК

Перевірки ТЦК засвідчили, що лише окремі особи зловживають своїм становищем - голова НАЗК

19:59 04.08.2023
МВС скоро оприлюднить результати перевірок у ДСНС, будуть зміни

МВС скоро оприлюднить результати перевірок у ДСНС, будуть зміни

01:05 01.08.2023
До кінця року третину керівництва ТЦК можуть замінити на ветеранів

До кінця року третину керівництва ТЦК можуть замінити на ветеранів

23:25 27.07.2023
Кожен намір чиновника виїхати за кордон треба перевіряти до секунди

Кожен намір чиновника виїхати за кордон треба перевіряти до секунди

19:44 27.07.2023
Україна прийняла правки до Бюджетного кодексу за програмою з МВФ

Україна прийняла правки до Бюджетного кодексу за програмою з МВФ

16:17 26.07.2023
Податківці виявили приховування $230 тис./міс. виторгу мережі секс-шопів "No Taboo" - Гетманцев

Податківці виявили приховування $230 тис./міс. виторгу мережі секс-шопів "No Taboo" - Гетманцев

12:41 25.07.2023
Гетманцев анонсував впровадження податкової історії платника у СМКОР

Гетманцев анонсував впровадження податкової історії платника у СМКОР

01:27 23.07.2023
НАЗК перевірить сотні керівників військкоматів, а також їхніх найближчих родичів

НАЗК перевірить сотні керівників військкоматів, а також їхніх найближчих родичів

22:04 17.07.2023
Бізнес називає детінізацію та спрощення адміністрування пріоритетами податкової реформи - дослідження

Бізнес називає детінізацію та спрощення адміністрування пріоритетами податкової реформи - дослідження

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

Усі ракети SCALP, які обіцяли надати французи в рамках першої партії, вже в Україні - посол

Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів уже направлено до МВФ - Гетманцев

Держпрограма "5-7-9%" має бути спрямована на МСБ, але допускати винятки на час війни - Гетманцев

"Кернел" оцінив втрати від російських обстрілів у липні-серпні щонайменше в $32 млн

ОСТАННЄ

Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

Усі ракети SCALP, які обіцяли надати французи в рамках першої партії, вже в Україні - посол

"ДТЕК" відновив електропостачання після ракетного удару по Дніпропетровщині

Голова профільного комітету ВР розкритикував діяльність НКЦПФР

Шмигаль: Будемо розширювати грантову підтримку ветеранського бізнесу

Гральний бізнес має доплатити до 7 млрд грн податків за 2022 рік - Гетманцев

Гетманцев допускає стелю ставки мікрокредитів нижче 1% на добу за підсумками дослідження ринку

Держпрограма "5-7-9%" має бути спрямована на МСБ, але допускати винятки на час війни - Гетманцев

Мікрогранти на 77 млн грн для старту бізнесу отримають 320 підприємців у рамках "Власної справи"

Влада Молдови терміново відремонтує залізницю до порту Джурджулешти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА