МВФ не зарахував виконання структурного маяка про скасування "спрощенки" через питання перевірок - нардеп

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не зарахував виконання структурного маяка щодо скасування 2% єдиного податку (ЄП) і відновлення документальних перевірок у межах законопроєкту №8401, стверджує перший заступник голови профільного парламентського комітету, член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Отримав інформацію з трьох джерел - у нас проблема з №8401 і меморандумом із МВФ. Якщо коротко: там не зараховують виконання структурного маяка, тому що в останній момент була зміна редакції тексту закону, яку ніхто не погодив із МВФ. У частині обмеження перевірок", - написав нардеп у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" уточнив, що спочатку пропонували підхід під час відновлення перевірок сконцентруватися на великих і ризикових платниках податків, а не перевіряти всіх підряд, як 30 років до цього.

"І така позиція була запропонована до другого читання в законопроєкті №8401, коли ми пропонували перевіряти лише тих платників, які мають обіг від 40 млн грн, які мають податкове навантаження менше середнього по галузі 2021 року або мають заробітну плату менше, ніж середня у галузі за той самий рік", - пояснив він.

Гетманцев уточнив, що за пропозицією заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми було обрано іншу конструкцію, за якою перевірки було відкладено до кінця воєнного стану.

За словами Железняка, він, прем'єр-міністр і міністр фінансів попередили про ризики такої пропозиції з урахуванням виконання цього пункту МВФ.

"Наприкінці я при всіх присутніх поставив запитання: "Хто гарантує, що новий текст МВФ зарахує?". На що отримав відповідь від Шурми: "Ми проведемо всі необхідні переговори". Ще й обіцяли за три тижні дати нову концепцію щодо єдиного органу перевірок (що, звісно, ніхто не зробив). Усі фракції були свідками. Ну, як бачите, провели і підготували...", - описав ситуацію перший заступник голови комітету ВР.

"За пропозицією Ростислава Шурми було обрано іншу конструкцію, за якою ми перевірки відклали до кінця воєнного стану. Чи буде це сприйнято МВФ, я не впевнений у цьому, але Ростислав на нараді за участю представників усіх фракцій запевнив, що це питання буде вирішене ним у межах перемовин із МВФ", - підтвердив в інтерв'ю Гетманцев.

На думку Железняка, пункт перевірок може стати проблемою для взаємодії з МВФ також у майбутньому, і перевірки можуть стати ризиком для бізнесу. Крім того, депутат допускає ухвалення законопроєкту в останній момент із "написаним на коліні" текстом.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 червня ухвалила закон №8401, один із важливих структурних маяків програми з МВФ, про скасування 2% єдиного податку з 1 серпня і повернення документальних перевірок і контролю РРО.