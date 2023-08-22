Гральний бізнес має доплатити до 7 млрд грн податків за 2022 рік - Гетманцев

Питання занижених податкових платежів грального бізнесу у 2022 році залишається відкритим, компанії мають доплатити до бюджету мільярди гривень, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Переважна більшість операторів уже працюють "вбілу" і платять непорівнянні з минулим роком податки до державного бюджету. Але ми маємо посилювати цей тиск і постійно моніторити їхню діяльність на предмет відповідності законодавству. І змусити сплатити їхні гроші за 2022 рік - це для мене принципове питання", - сказав Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як уточнив голова комітету, цього року очікуються платежі грального бізнесу до бюджету на рівні приблизно 7 млрд грн і стільки ж має бути у 2022-му.

Гетманцев зазначив, що є суб'єкти ринку, які вже припинили діяльність і не сплатять податки, однак у такому разі, на його думку, щодо них мають працювати правоохоронні органи.

Він також повідомив, що ініціює внесення змін до закону про гральний бізнес, згідно з якими додатковою підставою для анулювання ліцензії є податковий борг платника, щоб компанія не змогла продовжувати роботу, не сплативши податки.

Щодо Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), то Гетманцев вважає, що після відновлення після піврічної перерви кворуму поки що рано говорити про повноцінне відновлення роботи регулятора ринку.

"Мені здається, що наш комітет був найбільше зацікавлений у відновленні цього кворуму. Тому що ми ухвалили зміни до закону, тиснули публічно, щоб вони, нарешті, зібралися. Тому говорити про повноцінне відновлення роботи КРАІЛ ще точно зарано. Ми слідкуватимемо дуже щільно, ретельно за роботою Комісії і не даватимемо можливості робити ті чи інші помилки", - наголосив він.

За словами голови парламентського комітету, деякі питання щодо продовження роботи на українському ринку операторів зі зв'язками з РФ потребують додаткового з'ясування, але вже з вересня стартують перевірки податкової.

"Гадаю, що там буде дуже багато цікавого щодо тих суб'єктів господарювання, які відповідні порушення допустили", - додав Гетманцев.

Раніше перший заступник голови комітету Ярослав Железняк повідомив, що гральний бізнес України в січні-червні 2023 року сплатив 2,94 млрд грн податків, що в 14 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року. За оцінками Железняка, держбюджет минулого року отримав лише 1,056 млрд грн доходів від грального бізнесу, хоча перед легалізацією ринку було анонсовано надходження щонайменше 12 млрд грн на рік.