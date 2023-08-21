Економіка

15:55 21.08.2023

ЄС має субсидувати транзит українського зерна і продовжити заборону на його імпорт до прифронтових країн - єврокомісар

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ЄС має субсидувати транзит українського зерна і продовжити заборону на його імпорт до прифронтових країн - єврокомісар

Вирішенням проблеми українського зерна має стати продовження заборони на його імпорт до п'яти європейських прифронтових країн до кінця 2023 року і транзитні субсидії Європейського Союзу, заявив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський в ефірі Польського радіо.

Войцеховський запропонував, щоб ЄС профінансував у рамках своєї допомоги Україні транспортування зерна до призначених портів, звідки зерно відправлять до Африки та Азії.

"Моє завдання - переконати Єврокомісію і країни-члени в тому, що, по-перше, ЄС має субсидувати транзит зерна з України до портів і третіх країн, а по-друге, він має поширити заборону на імпорт на ці п'ять країн, включно з Польщею, принаймні до кінця року", - сказав він.

Комісар ЄС додав, що імпорт зернових з України до прикордонних країн також є "шкідливим рішенням" для українських аграріїв.

"Це багато в чому спекулятивна торгівля: використовується той факт, що в розідраній війною Україні низькі ціни, і деякі люди намагаються на цьому заробити. (...) Тому треба блокувати прикордонну торгівлю, як зараз, і допомагати Україні в транзиті, тому що це солідарність на глобальному рівні, тому що є країни, які дуже потребують українського зерна", - наголосив Войцеховський.

Єврокомісар нагадав, що перевезення зерна з України через Польщу не окупається. Традиційними ринками збуту українського зерна, за його словами, були Індонезія, Єгипет і дорога в ці країни не пролягала через Польщу. Якби Чорне море було відкрите, як до війни, не було б експортного тиску на Польщу. Коли Чорне море заблоковане, необхідно знайти альтернативні маршрути, зазначив Войцеховський.

Він додав, що Україна має експортувати близько 4 млн тонн зерна на місяць. ЄС, наголосив він, у змозі здійснити транзит такої кількості зерна в порти, але "для цього потрібні кошти".

Єврокомісія 5 червня дала згоду на продовження до 15 вересня обмежень експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. "Обмеження не означають заборони на транзит цих товарів через Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину", - йшлося в документі, підписаному главою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

 

Теги: #зерно #транзит #єс

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