"Кернел" оцінив втрати від російських обстрілів у липні-серпні щонайменше в $32 млн

Поточна попередня оцінка необхідних капітальних витрат (CapEx) агрохолдингу "Кернел" для ремонту і відновлення обладнання, що було пошкоджене або знищене під час недавніх нападів, становить щонайменше $20 млн, ідеться в його повідомленні на Варшавській фондовій біржі в ніч на суботу.

"Прогнозується, що в деяких випадках процес ремонту триватиме до 12 місяців, що свідчить про значний обсяг необхідного відновлення. Водночас оціночна ринкова вартість товарів, втрачених унаслідок цих атак, становить приблизно $12 млн", - зазначає один із найбільших у світі виробників соняшникової олії.

"Кернел" наголосив, що пошкоджене обладнання та товарно-матеріальні запаси не були застраховані від таких непередбачуваних подій, отже, ці події негативно вплинули на стан ліквідності групи.

Агрохолдинг нагадав, російські удари по українських портах Одеса і Чорноморськ, зокрема по життєво важливих активах "Кернел", сталися після 19 липня 2023 року, відразу після розірвання зернової угоди. Це, в поєднанні зі скасуванням зернової угоди, унеможливило експорт олії через українські чорноморські порти. Унаслідок атаки було завдано значної шкоди складським приміщенням, приймальним потужностям і навантажувальному обладнанню.

Згодом, 24 липня, Росія завдала ще одного ракетного удару по порту Рені на річці Дунай. Ця атака завдала шкоди портовій інфраструктурі, зачепила активи терміналу з перевалювання рослинної олії "Кернел", що призвело до втрати 6 тис. тонн складських потужностей, пошкодження залізничних приймальних потужностей і трубопровідного обладнання. Крім того, було розлито і втрачено майже тисячу тонн соняшникової олії.

Потім 6 серпня було завдано значного ракетного удару по одному з найбільших елеваторів групи, розташованому в Хмельницькій області, що призвело до знищення 21 тис. тонн складського та розвантажувального обладнання. Крім того, значної шкоди було завдано 44 тис. тонн складських, сушильних та адміністративних будівель.

Зазначається, що серія атак завершилася 16 серпня, коли російські безпілотники атакували і завдали серйозної шкоди всім зерносховищам, які належать зерноперевалювальному терміналу групи в порту Рені: було знищено цінне навантажувальне обладнання.

"Ці безперервні атаки мали глибокий і багатогранний вплив на діяльність групи, вивівши з ладу важливі експортні та складські об'єкти, знищивши цінні товари і завдавши значної шкоди інфраструктурі на різних об'єктах. Сукупність наслідків цих інцидентів являє собою складну проблему, яку група активно розв'язує", - наголошується в повідомленні.

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) і її експортом (приблизно 12%). Є одним з найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Найбільший співвласник "Кернела" через Namsen Ltd. - український бізнесмен Андрій Веревський, який цього року в рамках викупу і делістингу агрохолдингу з Варшавської фондової біржі збільшив свою частку з 41,3% до 74,05%.

Чистий прибуток "Кернела" за дев'ять місяців 2023 ФР (липень-2022 - березень 2023 року) зріс на 36% - до $437 млн за падіння виручки на 45% - до $2,715 млрд.