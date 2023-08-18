Економіка

19:26 18.08.2023

Трипільська та Зміївська ТЕС оснащені засобами фіззахисту від обстрілів на 100% і 70% відповідно

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Трипільська та Зміївська ТЕС оснащені засобами фіззахисту від обстрілів на 100% і 70% відповідно

ПАТ "Центренерго" на 100% виконало роботи з облаштування засобами фізичного захисту Трипільської ТЕС і на 70% - Зміївської, повідомила компанія.

"Фізичний захист критично важливих елементів об’єктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них", - пояснюють на сайті "Центренерго" в п'ятницю.

Водночас зазначається, що ПАТ активно опікується накопиченням вугілля на складах ТЕС і розраховує до жовтня вийти на заплановані Міністерством енергетики показники. Ключовим постачальником вугілля для "Центренерго" залишається ДП "Укрвугілля".

Крім того, для виробництва електроенергії планується паралельно використовувати газ, постачання якого, як зазначають у компанії, до кінця опалювального сезону гарантує ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг", і відновити використання вітчизняного мазуту для зменшення її собівартості.

"Зараз тривають планові ремонтні роботи на Зміївській і Трипільській ТЕС та продовжуються відновлювальні роботи, спрямовані на ліквідацію наслідків влучань по промисловим майданчикам під час ракетних обстрілів з боку РФ", - сказав генеральний директор "Центренерго" Андрій Чуркін, слова якого наведено в повідомленні.

Водночас в іншому повідомленні на сайті компанія категорично спростувала поширену в ЗМІ інформацію про кримінальне розслідування щодо голови та члена наглядової ради ПАТ Андрія Готи та Віктора Буська, а також заступника голови Фонду держмайна України (ФДМ) Олександра Федоришина.

Як повідомлялося, наглядова рада ПАТ "Центренерго" 14 серпня призначила Андрія Чуркіна керівником підприємства замість Віктора Спички, який очолював компанію щонайменше три місяці. Рішенням загальних зборів акціонерів "Центренерго" від 7 серпня 2023 року затверджено новий склад наглядової ради: незалежними членами обрано Євгена Горкунова, Володимира Величка та Андрія Ткаченка, від держави - Андрія Готу та Віктора Буська.

"Центренерго" налічує 23 блоки (18 - пиловугільні та п'ять - газомазутні) на Зміївській, Трипільській та Вуглегірській ТЕС, остання з яких під час повномасштабного вторгнення потрапила в окупацію.

Теги: #енергетика #електроенергія

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