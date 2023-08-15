Наглядова рада "Центренерго" змінила керівника підприємства

Наглядова рада ПАТ "Центренерго" в понеділок призначила Андрія Чуркіна в.о. генерального директора замість Віктора Спички, який очолював компанію менше ніж три місяці, повідомив Фонд державного майна України.

Згідно з повідомленням відомства на його сайті, з вересня 2020 року Чуркін керував ПрАТ "Харківенергозбут", 65,001% якого належить державі в особі ФДМУ. Фонд у своєму повідомленні характеризує нового голову "Центренерго" як "менеджера з багаторічним досвідом роботи в енергетичній галузі".

За інформацією Фонду, 2022 року "Харківенергозбут" отримало чистий прибуток 198 млн грн, а також очолює список підприємств у своїй сфері за розміром сплачених 2023 року державі дивідендів, обсяг яких становив 64 млн грн. "Андрій Чуркін має прискорити підготовку "Центренерго" до опалювального сезону, а також вирішити проблеми з боргами компанії перед енергоринком та іншими контрагентами", - описав ФДМ завдання нового керівника компанії.

Як повідомлялося, після звільнення наглядовою радою наприкінці травня поточного року з посади керівника "Центренерго" Володимира Єгорова, з 1 червня припинено повноваження також п'ятьох членів дирекції: Максима Федотова та Олександра Шайтана, які перебували на посаді з 28 грудня 2022 року, а також Олександра Говоруна, Сергія Колеснікова та Дмитра Олефіра, які перебували на посаді з 10 лютого 2023 року. Повноваження в. о. гендиректора компанії з 23 травня і до припинення повноважень в установленому порядку було покладено на члена дирекції генкомпанії Віктора Спичку.

З 11 серпня у зв'язку із завершенням терміну повноважень залишили свої посади члени дирекції "Центренерго" Євген Мірошниченко та Лариса Чигрина, які обіймали їх два місяці - з 13 червня цього року. "Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 - пиловугільні та п'ять - газомазутні) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС.

Сайт «Наші гроши» опублікував на початку серпня матеріал, згідно з яким ремонт Трипільської ТЕЦ, договір про який було підписано в.о. керівника Центренерго Спічкою, було проведено із завищеними цінами.