Економіка

18:44 15.08.2023

Наглядова рада "Центренерго" змінила керівника підприємства

2 хв читати
Наглядова рада "Центренерго" змінила керівника підприємства

Наглядова рада ПАТ "Центренерго" в понеділок призначила Андрія Чуркіна в.о. генерального директора замість Віктора Спички, який очолював компанію менше ніж три місяці, повідомив Фонд державного майна України.

Згідно з повідомленням відомства на його сайті, з вересня 2020 року Чуркін керував ПрАТ "Харківенергозбут", 65,001% якого належить державі в особі ФДМУ. Фонд у своєму повідомленні характеризує нового голову "Центренерго" як "менеджера з багаторічним досвідом роботи в енергетичній галузі".

За інформацією Фонду, 2022 року "Харківенергозбут" отримало чистий прибуток 198 млн грн, а також очолює список підприємств у своїй сфері за розміром сплачених 2023 року державі дивідендів, обсяг яких становив 64 млн грн. "Андрій Чуркін має прискорити підготовку "Центренерго" до опалювального сезону, а також вирішити проблеми з боргами компанії перед енергоринком та іншими контрагентами", - описав ФДМ завдання нового керівника компанії.

Як повідомлялося, після звільнення наглядовою радою наприкінці травня поточного року з посади керівника "Центренерго" Володимира Єгорова, з 1 червня припинено повноваження також п'ятьох членів дирекції: Максима Федотова та Олександра Шайтана, які перебували на посаді з 28 грудня 2022 року, а також Олександра Говоруна, Сергія Колеснікова та Дмитра Олефіра, які перебували на посаді з 10 лютого 2023 року. Повноваження в. о. гендиректора компанії з 23 травня і до припинення повноважень в установленому порядку було покладено на члена дирекції генкомпанії Віктора Спичку.

З 11 серпня у зв'язку із завершенням терміну повноважень залишили свої посади члени дирекції "Центренерго" Євген Мірошниченко та Лариса Чигрина, які обіймали їх два місяці - з 13 червня цього року. "Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 - пиловугільні та п'ять - газомазутні) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС.

Сайт «Наші гроши» опублікував на початку серпня матеріал, згідно з яким ремонт Трипільської ТЕЦ, договір про який було підписано в.о. керівника Центренерго Спічкою, було проведено із завищеними цінами.

Теги: #кадри #центренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:14 15.08.2023
Окупанти викрали ще одного працівника ЗАЕС в Енергодарі

Окупанти викрали ще одного працівника ЗАЕС в Енергодарі

21:20 14.08.2023
Голова правління націоналізованого Сенс Банку пішов у відставку

Голова правління націоналізованого Сенс Банку пішов у відставку

15:52 31.07.2023
Ткаченко про подальшу роботу в команді президента: Була розмова щодо цього, але я запропонував тайм-аут

Ткаченко про подальшу роботу в команді президента: Була розмова щодо цього, але я запропонував тайм-аут

23:01 20.07.2023
Зеленський попросив прем'єр-міністра розглянути питання заміни міністра культури та інформаційної політики Ткаченка

Зеленський попросив прем'єр-міністра розглянути питання заміни міністра культури та інформаційної політики Ткаченка

17:29 19.07.2023
В Україні стартувала програма з набору кадрів для держуправління в Криму після його деокупації - Ташева

В Україні стартувала програма з набору кадрів для держуправління в Криму після його деокупації - Ташева

11:33 07.07.2023
В Україні планують розширити держзамовлення на пов'язані з реабілітацією спеціальності - Шмигаль

В Україні планують розширити держзамовлення на пов'язані з реабілітацією спеціальності - Шмигаль

13:04 04.07.2023
Залужний призначив нового начальника Одеського ТЦК

Залужний призначив нового начальника Одеського ТЦК

16:42 30.06.2023
Голова АРМА Дума заявила про тиск на конкурсну комісію

Голова АРМА Дума заявила про тиск на конкурсну комісію

11:19 28.06.2023
Гендиректором АТ "Укроборонпром" призначено Германа Сметаніна

Гендиректором АТ "Укроборонпром" призначено Германа Сметаніна

17:41 27.06.2023
Кабмін зможе застосовувати до керівників органів влади дисциплінарні стягнення без дотримання вимог чинного порядку - рішення

Кабмін зможе застосовувати до керівників органів влади дисциплінарні стягнення без дотримання вимог чинного порядку - рішення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд продовжує формувати нову філософію соціальної політики - Шмигаль

Німеччина планує виділяти Україні до €5 млрд військової допомоги щорічно до 2027 року

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі зріс учетверо – Держстат

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні - Держстат

Україні у 2024 р. буде потрібно мінімум $42 млрд зовнішнього фінансування - міністр фінансів

ОСТАННЄ

ЕКА в липні допомогло профінансувати експорт більше ніж на 1 млрд грн

Group DF Фірташа наполягає на безпідставності звинувачень у розкраданні газу з боку СБУ та БЕБ

ФІНОМ просить НБУ та профільний комітет ВР вплинути на ситуацію в торгівлі готівковою валютою

Уряд продовжує формувати нову філософію соціальної політики - Шмигаль

За 7 місяців 2023 року українці отримали з держбюджету понад 265 млрд грн соцвиплат - Шмигаль

Кабмін виділив Харківській та Чернігівській областям понад 1,2 млрд грн на військові інженерні та фортифікаційні споруди - Шмигаль

Ефективність програми "єОселя" залежатиме від залучення постійних джерел фінансування - думка

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 58 тис. абонентів Донеччини, Дніпропетровської та Одеської областей

"Оператор ринку" має намір розвивати платформу REP для невеликих споживачів у бік розширення послуг

Науковці створюють на Вінниччині "Агро кемп", який об'єднає 15 міні-ферм

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА