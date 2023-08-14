Економіка

16:48 14.08.2023

NovaPost восени з'явиться в Латвії та Естонії

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NovaPost восени з'явиться в Латвії та Естонії

Група компаній "Нова пошта" анонсувала відкриття відділень NovaPost у Латвії та Естонії в жовтні та листопаді 2023 року.

"Відкриття першого відділення Nova Post у Латвії очікується в жовтні, в Естонії - в листопаді", - процитовано в пресрелізі групи в понеділок слова CEO Nova Post у Литві, Латвії та Естонії Світлани Книжки.

Зазначається, що до відкриття відділень у цих країнах запрацює можливість викликати кур'єра за будь-якою адресою на всій території Латвії та Естонії, щоб отримувати посилки або надсилати їх до України. Група анонсувала запуск цієї послуги на середину вересня 2023 року.

Уточнено, що кур'єрська служба працюватиме в будні дні з 8:00 до 17:00, можна буде відправити або отримати документи і посилки до 30 кг, доставка від 5 днів.

Як повідомлялося, NovaPost уже працює в Литві, Польщі, Чехії, Молдові, Румунії та Німеччині.

До мережі "Нова пошта" в Україні на початок липня входило понад 10 тис. відділень і понад 14 тис. поштоматів.

За даними "Стандарт-Рейтингу", виторг "Нової пошти" в першому кварталі 2023 року зріс у 2,1 раза - до 8 млрд 83,1 млн грн, EBITDA - майже в 4,4 раза, до 1 млрд 307,8 млн грн, а чистий прибуток - майже у вісім разів, до 1 млрд 54,91 млн грн.

Теги: #нова_пошта #латвія #естонія #novapost

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