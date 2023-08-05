У Київській області 38 об'єктів відновлять за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії

З фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено кошти для відновлення 38 об'єктів у Київській області, повідомив під час брифінгу заступник голови Київської обласної державної адміністрації Микола Бойко.

"Київська область – одна з найбільш постраждалих областей України внаслідок російської військової агресії. Загалом на Київщині пошкоджено та зруйновано понад 27 тисяч об’єктів. Однією з програм для відновлення пошкодженого окупантами є бюджетна програма для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії. Загалом Уряд ухвалив рішення про спрямування 6,6 млрд грн із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях України. Вже затверджено 38 об’єктів, які будуть відновлені на Київщині", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Київської ОДА.

Зазначається, що замовником (розпорядником коштів) 11 об'єктів є Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Обсяг субвенції становить 863 399,11 тис. грн. Це багатоквартирні житлові будинки в Ірпені, Макарові, Пісківці, Бучі, Василькові та Вишгороді.

Замовником відновлення ще 27 об'єктів є Київська ОДА. Обсяг субвенції - 1 693 590,80 тис. грн. Серед них 17 багатоквартирних житлових будинків у Бучі, Василькові, Ірпені, Гостомелі, Макарові та Бузовій. Також буде відновлено 10 закладів освіти (школи, дитячі садки та спортивна школа) у Бишеві, Ворзелі, Плоскому, Гостомелі, Олізарівці, Ірпені, Макарові, Василькові та Бузовій.

"Уже по 9 об’єктах проводяться тендерні процедури. Це житлові будинки в Ірпені, Бучі, Гостомелі, дитячий садок «Каштан» у Бишеві та загальноосвітня школа в Бузовій. Протягом серпня на перших об’єктах розпочнуться роботи. Наша мета – якнайшвидше відновити пошкоджене, повернути людей до своїх домівок та забезпечити належним рівнем соціальних послуг", - зазначив під час брифінгу Бойко.