Економіка

13:05 04.08.2023

Держкомпанії відіграватимуть ключову роль у відновленні економіки України після завершення війни - заступник міністра економіки

3 хв читати

Роль державних компаній під час війни істотно зросла, і вона залишатиметься ключовою і в повоєнному відновленні, заявив заступник міністра економіки Олексій Соболєв на круглому столі "Роль державних підприємств у повоєнному відновленні", який відбувся днями за підтримки прoєкту USAID "Діяльність у рамках підтримки реформи державних підприємств в Україні" (SOERA).

"Під час дискусії учасники неодноразово наголошували на тому, що роль українських державних підприємств значно зросла в період повномасштабного російського вторгнення, а також на їхньому значному внеску в процес післявоєнного відновлення. При цьому також підкреслювалася необхідність створити умови для залучення до відновлення приватного сектору", - йдеться у прес-релізі за підсумками обговорення.

Старший спеціаліст з управління проєктами USAID Ukraine Андрій Нестеренко зазначив, що Україна налічує понад 3 200 державних і понад 14 000 муніципальних підприємств. На його думку, після завершення війни та початку відновлення економіки, державні компанії будуть першими, хто зробить свій внесок у відновлення, і за ними обов'язково піде приватний бізнес.

Соболєв повідомив, що Міністерство економіки розробило перелік підприємств, які мають залишатися в державній власності, проте частина з них може бути частково приватизована.

"Деякі підприємства відіграли важливу роль під час війни та відіграватимуть ключову роль у відновленні економіки України після її завершення, тому уряд розглядає лише часткову їхню приватизацію, зокрема через IPO, з метою залучення інвестицій", -- цитуються слова заступника міністра у прес-релізі.

Він також заявив про підготовку урядом чотирирічного плану на 2024-2027 роки, який буде передано Європейській комісії для розробки програми масштабної допомоги Україні. План містить розділ, присвячений державним активам і питанням корпоративного управління та приватизації, уточнив заступник міністра.

Відповідальний менеджер по Україні Секретаріату глобальних відносин ОЕСР Габріела Міранда заявила про підтримку України з боку ОЕСР у її зусиллях із відновлення після війни, формалізовану в чотирирічній програмі підтримки реформ і відновлення в рамках угоди про партнерство, яку Україна уклала з ОЕСР 7 червня 2023 року. За словами Міранди, в її рамках ОЕСР працюватиме з урядом над продовженням реформи державних підприємств, приватизацією, розвитком фінансових ринків і боротьбою з корупцією.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм спрогнозував, що в період відновлення обсяги державних закупівель значно зростуть, але потрібно змінити сприйняття держави як ризикованого замовника, щоб приватні компанії не боялися брати участь у тендерах.

Гендиректор державної "Укрпошти" Ігор Смілянський, який також узяв участь у круглому столі, розповів, як компанія активно працює над цифровізацією та розвитком логістики, щоб зробити свої послуги доступними й ефективними для всіх населених пунктів, зокрема тих, що постраждали від російської агресії. Він знову наголосив на важливості отримання "Укрпоштою" права на надання банківських послуг, оскільки для майже третини українців вони зараз недоступні.

Також Смілянський вказав на необхідність адаптації процедур з боку міжнародних партнерів, щоб прискорити надання терміново необхідної допомоги Україні.

На завершення круглого столу заступник директора проєкту "Діяльність з реформування державних підприємств в Україні" (SOERA) Джон Токоліш (John Tokolish) запропонував допомогу програми в різних сферах діяльності державних і комунальних підприємств, а також пообіцяв продовження підтримки реформ проєктом SOERA.

Уточнюється, що в заході взяло участь близько 100 експертів і фахівців із різних сфер діяльності, переважно керівників С-рівня (гендиректори, власники, керівники апарату), представників міжнародних організацій (ОЕСР, ЄБРР, МФК, МВФ), міжнародних партнерів (Делегація ЄС та Європейська комісія), членів наглядових рад держпідприємств, а також партнерів із приватних компаній.

 

Теги: #usaid #мінекономіки #відновлення #держкомпанії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 04.08.2023
За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення - Кубраков

За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення - Кубраков

17:49 03.08.2023
Пропускну здатність мереж "Укренерго" відновлено після обстрілу до 70-80% від торішньої - глава компанії

Пропускну здатність мереж "Укренерго" відновлено після обстрілу до 70-80% від торішньої - глава компанії

13:29 03.08.2023
Український Червоний Хрест відновив приміщення Ірпінської філії Інституту серця

Український Червоний Хрест відновив приміщення Ірпінської філії Інституту серця

16:40 02.08.2023
У Київській області відновлено понад 12,5 тис. об'єктів

У Київській області відновлено понад 12,5 тис. об'єктів

08:14 02.08.2023
Мінекономіки допускає зростання ВВП України у 2023 р. до 5%, але поки що консервативно утримує прогноз 2,8%

Мінекономіки допускає зростання ВВП України у 2023 р. до 5%, але поки що консервативно утримує прогноз 2,8%

22:35 01.08.2023
У Запорізькій області залучили понад 945 млн грн на відновлення 11 багатоповерхівок, зруйнованих обстрілами РФ - міськрада

У Запорізькій області залучили понад 945 млн грн на відновлення 11 багатоповерхівок, зруйнованих обстрілами РФ - міськрада

18:43 01.08.2023
Бюджетний комітет ВР погодив виділення додаткових 3,5 млрд грн на відновлення

Бюджетний комітет ВР погодив виділення додаткових 3,5 млрд грн на відновлення

16:44 01.08.2023
В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

13:57 01.08.2023
Більше половини коштів на відновлення Ірпеня розподілено без тендерів - TI Ukraine

Більше половини коштів на відновлення Ірпеня розподілено без тендерів - TI Ukraine

19:18 28.07.2023
Комплексне відновлення Бородянки та Посад-Покровського розпочнеться в серпні - Найєм

Комплексне відновлення Бородянки та Посад-Покровського розпочнеться в серпні - Найєм

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення - Кубраков

Польща закриє кордон для українських с/г товарів після 15 вересня, деякі прифронтові країни до неї приєднаються - Мінсільгосп Польщі

Очікування бізнесу в липні погіршилися в усіх секторах - НБУ

Стартував прийом заявок у "Дії" на компенсацію за зруйноване житло

Міноборони і Baykar Makina уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту безпілотників

ОСТАННЄ

ДТЕК у липні відновив електропостачання 298 тис. абонентів у 4 областях

ЄС заборонив експорт до Білорусі 53 видів високотехнологічних товарів

Польщі вигідне стратегічне економічне партнерство з Україною, її експорт становить третину експорту ЄС

Прямі збитки від агресії РФ за час повномасштабної війни сягнули $150 млрд - KSE Institute

Польща закриє кордон для українських с/г товарів після 15 вересня, деякі прифронтові країни до неї приєднаються - Мінсільгосп Польщі

Україна у 2022/23 МР вивезла заплановане до експорту зерно та покращує прогноз його виробництва на поточний сезон - Мінагрополітики

"Прометей" намолотив 45 тис. тонн ранніх зернових

Шмигаль: Імпорт, на жаль, зростає, але завдання звести торговельний баланс хоча б до нуля залишається

"Укртеплокомуненерго" пропонує застосовувати розроблену Кабміном систему розподілу коштів тільки для тих ТКЕ, борги яких вищі за різницю в тарифах

На вторинному ринку доступно менше ніж 2 тис. квартир, які відповідають критеріям розширеної програми "єОселя" - ЛУН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА