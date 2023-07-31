Економіка

15:40 31.07.2023

Кількість загиблих шахтарів унаслідок викиду вугілля на ш/у "Покровське" збільшилася до трьох - Міненерго

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Кількість загиблих шахтарів унаслідок викиду вугілля на ш/у "Покровське" збільшилася до трьох - Міненерго

Міністерство енергетики повідомило про загибель усіх трьох шахтарів унаслідок викиду вугілля на ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське", двоє з яких до цього вважалися зниклими безвісти.

"Через кілька годин (після викиду вугілля і газу - ЕР) під час аварійно-рятувальних робіт шахтарі були знайдені. На жаль, усі загинули. Це машиніст гірничих виїмкових машин Віталій Харін, прохідники Артем Федоренко та Євген Ночка", - повідомило Міненерго в телеграм-каналі в понеділок.

Там зазначили, що причини аварії встановлюються.

"Колектив Міністерства енергетики України висловлює щирі співчуття сім'ям і близьким загиблих працівників", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, вранці понеділка Міненерго повідомило, що ввечері в неділю, 30 липня, на одній із шахт Донецької області стався раптовий викид вугілля, внаслідок чого один шахтар загинув, а двоє зникли безвісти.

Ш/в "Покровське" (раніше - "Червоноармійська-Західна №1") - найбільший в Україні виробник коксівного вугілля, що входить до групи "Метінвест",

Основними акціонерами Metinvest B.V. є група "СКМ" (71,24%) і група "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

 

Теги: #загибель #міненерго #шахтарі #покровське

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