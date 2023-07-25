Кабмін призначив PwC аудитором фінзвітності "Нафтогазу" за 2023-2024 рр.

Кабінет Міністрів призначив дочірню компанію міжнародної мережі PricewaterhouseCoopers (PwC) ТОВ "Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" аудитором фінансової звітності НАК "Нафтогаз України".

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у вівторок, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Фірма здійснюватиме обов’язковий аудит фінансової звітності НАК "Нафтогаз України" у 2023-2024 роках. Затвердити відповідну фірму суб’єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг рекомендувала наглядова рада НАК", - ідеться в релізі Мінекономіки.

Як повідомлялося, Кабмін 2021 року призначив "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності НАК "Нафтогаз України" за 2021-2022 рр. за підсумками відкритого аукціону в системі Prozorro.

Обсяг оплати послуг компанії було заявлено на рівні 54,15 млн грн за заявленої очікуваної вартості закупівлі 71,8 млн грн.

Також "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" за рішенням Кабміну став суб'єктом аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності НАЕК "Енергоатом" за 2021-2023 роки. Аудитор був визначений переможцем торгів у системі ProZorro, запросивши за свої послуги 27,99 млн грн.