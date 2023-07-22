Економіка

16:47 22.07.2023

Фонд підтримки енергетики України акумулював близько $220 млн - глава Міненерго

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Фонд підтримки енергетики України акумулював близько $220 млн - глава Міненерго

Фонд підтримки енергетики України, створений у квітні 2022 року Секретаріатом Енергетичного співтовариства, вже акумулював орієнтовно $220 млн, і до кінця року очікують його збільшення до $300 млн, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Уже $220 млн донатів до фонду підтверджено, і ще є обіцянки додаткових вкладень. Розраховуємо, що до кінця року буде акумульовано близько $300 млн", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в суботу.

За його словами, цей фонд є дуже важливим і унікальним інструментом, що сприяє відновленню енергосектору України, а також свідчить про довіру до неї.

Міністр пояснив, що за гроші фонду, основними донорами яких є уряди дружніх держав, через USAID закуповують і передають енергокомпаніям необхідне їм обладнання згідно з їхніми заявками, які збирає Міненерго.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерго, на початок березня до Фонду підтримки енергетики України надійшли EUR151 млн, з яких на потреби українських енергетичних компаній розподілено близько EUR138 млн.

Міненерго уточнило, що кошти надійшли, зокрема, від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики.

Теги: #енергетика #міненерго #галущенко

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