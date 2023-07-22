Дві вугільні шахти в Донецькій області відключено від електрики через обстріли - Міненерго

Аварійне відключення трансформатора на підстанції 220 кВ оператора системи електропередачі у Львівській області та його повітряної лінії 750 кВ у Миколаївській області сталося протягом останньої доби, крім того, без електроживлення через обстріли залишилися дві вугільні шахти в Донецькій області, повідомило Міністерство енергетики України.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі відомства в суботу, в разі вимкнення обладнання споживачі, зокрема, були переведені на резервні джерела, повітряна лінія виведена в ремонт.

Співробітники знеструмлених шахт деякий час були заблоковані, але пізніше шахтарів успішно вивели на поверхню, описало ситуацію Міненерго. Там зазначили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Уже звично залишається без світла через обстріли частина споживачів у прифронтових і прикордонних областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській. Крім того, частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській та Сумській областях залишилася без світла через технологічні порушення.

Водночас енергетикам вдалося заживити ще понад 800 споживачів Херсона, відключених через підтоплення внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, тож кількість знеструмлених від моменту підриву 6 червня споживачів у Херсоні знизилась до 12 тис. (після затоплення повідомлялося про 15 тис. знеструмлених споживачів).

Загалом Міненерго зазначає, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, цілком достатньо для покриття споживання, а дефіциту немає.

Щодо ЗАЕС, то там спостерігається подальше незначне зниження рівня води в ставку-охолоджувачі, який становить 16,38 м, що на 1 см менше за вчорашній показник. Загалом за 1,5 місяця рівень води в ставку знизився на 28 см - відразу після підриву Каховської ГЕС фіксували рівень 16,66 м.