Залізниця Молдови надала Україні знижку на транзитні перевезення соняшникової олії

Залізниця Молдови надала Україні знижку на перевезення соняшникової олії через ділянку Басарабяска-Етулія в бік дунайських портів Рені (Україна), Джурджулешт і Галац (Молдова, Румунія), повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов.

"За запитом АТ "Укрзалізниця" на залізницю Молдови щодо надання окремої знижки на перевезення олії соняшникової (ГНГ 1512) через дільницю Басарабяска-Етулія в бік дунайських портів Рені (Україна), Джурджулешти та Галац (Молдова, Румунія), отримано позитивну відповідь", - написав він у телеграм-каналі.

Згідно з оприлюдненою інформацією на сайті залізниці Молдови, за умови виконання місячного обсягу перевезення рослинних олій 30 000 т/місяць (або 15-16 цистерн на добу) на ділянці Басарабяска-Етулія до тарифів перевезення буде застосовано коефіцієнт 0,61 - знижка на перевезення приблизно 3,52 $/т соняшникової олії, або 39% на тариф вантажного рейсу.

Отже, загальна вартість перевезення соняшникової олії територією Молдови (ділянка Басарабяска-Етулія) зменшиться з 10,15$/т до 6,63$/т, пояснили в УЗ.

"Ця знижка застосовуватиметься до перевезених обсягів олії всіма експедиторами територією Молдови за звітний місяць (обсяги мають підсумовуватися) і підраховуватиметься залізницею Молдови щомісяця до 6-го числа наступного місяця", - уточнив Ткачов.

Він повідомив, що інформація щодо можливості долучення до розрахунку знижки на перевезення зернових вантажів (ГНГ 1001-1008) і продуктів переробки олійно-жирового комплексу - шроти, жмихи (ГНГ 2304, 2306) від залізниці Молдови не надходила.