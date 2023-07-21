Шмигаль закликав польську сторону провести експертний діалог щодо закриття кордонів для експорту зерна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до польської сторони на тлі заяв про блокування експорту українського зерна через польський кордон, нагадавши, що Україна продовжує шукати й розширювати можливості для експорту в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

"Спочатку Росія зірвала Чорноморську зернову ініціативу, а тепер знищує українські порти, звідки зерно їхало до десятків країн світу. Росія хоче викликати голод і продовольчу кризу. Ми робимо все, щоб цього не допустити. У надскладних умовах успішно провели дві посівні. Українські аграрії працюють навіть на замінованих полях. Збирають уже другий урожай. Ми будуємо нову логістику на західному кордоні. Утричі збільшили вантажообіг на Дунаї. Відкриваємо нові пункти пропуску та розширюємо можливість уже наявних. У цей надскладний час ми, на жаль, чуємо заяви від наших польських союзників про те, що кордони ЄС для українського зерна будуть закриті", - заявив Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Він висловив подяку Польщі за допомогу, надану з моменту повномасштабного російського вторгнення, і закликав до експертного діалогу.

"Я хочу звернутися до наших братів-поляків. Ваша підтримка під час російської агресії надзвичайна. Ми ніколи цього не забудемо і завжди будемо вдячні за це. Ви завжди перші, хто підтримує Україну. Ви як ніхто розумієте, що Україна зараз - щит, який не пускає в Європу російських варварів. Тому закликаємо вас не піддаватися гаслам і популізму. У ситуації, коли росія зірвала зернову угоду, в умовах можливої світової продовольчої кризи, я закликаю поляків підставити Україні плече допомоги і в такий спосіб загнати росію в глухий кут. Ми пропонуємо співпрацю та експертний діалог замість гасел і короткочасної політичної доцільності", - закликав прем'єр.