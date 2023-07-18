Україна і Світовий банк підписали дві угоди на $240 млн гранту для підвищення надійності енергосистеми

НЕК "Укренерго", Міністерство енергетики та Міністерство фінансів підписали зі Світовим банком дві угоди про виділення компанії грантової допомоги обсягом $240 млн для підвищення надійності енергосистеми, повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Майже $240 млн - ще один значний внесок наших міжнародних партнерів у забезпечення стійкості нашого з'єднання з європейською енергосистемою та відновлення високовольтних підстанцій", - написав він у своєму фейсбуці у вівторок увечері.

Згідно з його повідомленням, перша угода передбачає надання "Укренерго" грантових коштів уряду Німеччини, які будуть спрямовані на закупівлю та встановлення STATCOM - спеціальних пристроїв, що підвищують стабільну роботу енергосистеми.

"Укренерго" виконує важливу технічну умову ENTSO-E для посилення нашого з'єднання з європейською мережею. Пристрої STATCOM дадуть змогу не лише збільшити стійкість української енергосистеми, а й позитивно впливатимуть на збалансованість усієї об'єднаної європейської континентальної мережі", - пояснив Кудрицький.

Іншим документом визначено передачу НЕК допомоги на закупівлю спецтехніки, автотрансформаторів та іншого високовольтного обладнання, пошкодженого ударами російських ракет і дронів.

Водночас глава "Укренерго" подякував уряду України, віцепрезиденту СБ у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллі Бассані та регіональному директору СБ у справах країн Східної Європи Арупу Банерджі "за плідну спільну співпрацю та зміцнення енергетичної безпеки України".