Економіка

15:40 17.07.2023

"Нова пошта" відкриє близько 10 відділень у Німеччині до кінця літа

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"Нова пошта" відкриє близько 10 відділень у Німеччині до кінця літа

Група компаній "Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, планує відкрити до кінця літа 2023 року близько 10 відділень у п'яти містах Німеччини, повідомила пресслужба компанії в понеділок.

"До кінця літа ми плануємо відкрити близько 10 відділень Nova Post: у Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Кельні тощо", - наводяться слова СЕО Nova Post у Німеччині Сергія Симонова в повідомленні компанії у зв'язку з відкриттям другого відділення в Берліні.

Зазначається, що компанія також активно проводить переговори з місцевим партнером щодо розширення покриття доставки в Німеччині за рахунок 7,5 тис. пунктів видачі по всій країні.

Уточнюється, що друге столичне відділення в Німеччині розташоване за адресою Osnabrücker Str. 1, 10589 і приймає посилки та вантажі до 100 кг. Термін доставки до/з України - від п'яти робочих днів.

Як повідомлялося, перше відділення Nova Post у Німеччині відкрито в Берліні 30 червня.

До мережі "Нова пошта" на початок липня входять понад 10 тис. відділень і понад 14 тис. поштоматів.

За даними "Стандарт-Рейтингу", виручка "Нової пошти" в першому кварталі 2023 року зросла в 2,1 раза - до 8 млрд 83,1 млн грн, EBITDA - майже в 4,4 раза, до 1 млрд 307,8 млн грн, а чистий прибуток - майже у вісім разів, до 1 млрд 54,91 млн грн.

Теги: #нова_пошта #німеччина

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