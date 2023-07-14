Економіка

12:40 14.07.2023

У Славутичі створять Північно-український ядерний науковий хаб

1 хв читати
У Славутичі створять Північно-український ядерний науковий хаб

У місті Славутич (Київська обл.), збудованому для працівників Чорнобильської АЕС, буде створено Північно-український ядерний науковий хаб, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі.

"Його мета - створити умови для розвитку наукової та бізнес складової атомної галузі, а також пошук рішень для розбудови зеленої енергетики в Україні", - зазначили в компанії.

Як поінформували в НАЕК, хаб дасть змогу об'єднати зусилля науково-дослідних інститутів, освітніх установ та енергетичних компаній зі створення нових проєктів атомних електростанцій, розв'язання проблем безпеки їх експлуатації, а також розвитку суміжної інфраструктури.

"Крім того, будівництво такого центру сприятиме розвитку Чорнобильської АЕС, пошуку шляхів подальшого застосування відчужених територій, розвитку зеленої енергетики на базі закритої електростанції, а також дасть змогу розглядати проєкти зі збереження та утилізації ядерних відходів, які утворюються в результаті роботи українських атомних станцій", - пояснили в "Енергоатомі".

 

Теги: #славутич #енергоатом #науковий_хаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:25 06.07.2023
Росіяни мають намір перевести енергоблок №4 ЗАЕС у стан "гарячий зупин" - "Енергоатом"

Росіяни мають намір перевести енергоблок №4 ЗАЕС у стан "гарячий зупин" - "Енергоатом"

17:15 06.07.2023
ЗАЕС живиться з основної лінії електропередачі 750 кВ на додачу до резервної 330 кВ

ЗАЕС живиться з основної лінії електропередачі 750 кВ на додачу до резервної 330 кВ

15:35 04.07.2023
Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ

Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ

19:21 30.06.2023
"Енергоатом" розробив найбільш прогнозований сценарій після аварії на ЗАЕС з ураженням радіаційною хмарою чотирьох областей

"Енергоатом" розробив найбільш прогнозований сценарій після аварії на ЗАЕС з ураженням радіаційною хмарою чотирьох областей

11:53 23.06.2023
Рівень води в каналі Запорізької ТЕС, що підживлює ставок ЗАЕС, стабільний і вже не залежить від Каховського водосховища

Рівень води в каналі Запорізької ТЕС, що підживлює ставок ЗАЕС, стабільний і вже не залежить від Каховського водосховища

19:44 22.06.2023
"Енергоатом" продовжує імпортозаміщення продукції, яку раніше отримував із РФ

"Енергоатом" продовжує імпортозаміщення продукції, яку раніше отримував із РФ

16:08 13.06.2023
Ми постійно чекаємо на будь-які злочинні дії на ЗАЕС із боку окупантів – глава "Енергоатому"

Ми постійно чекаємо на будь-які злочинні дії на ЗАЕС із боку окупантів – глава "Енергоатому"

11:00 09.06.2023
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС достатній для забезпечення потреб станції - "Енергоатом"

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС достатній для забезпечення потреб станції - "Енергоатом"

14:10 07.06.2023
"Енергоатом" спробує вивести блоки АЕС із ремонту в максимально короткі терміни для компенсації втрат виробітку ГЕС - голова компанії

"Енергоатом" спробує вивести блоки АЕС із ремонту в максимально короткі терміни для компенсації втрат виробітку ГЕС - голова компанії

08:39 06.06.2023
Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але ситуація контрольована - "Енергоатом"

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але ситуація контрольована - "Енергоатом"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз України" завершив I кв.-2023 із чистим прибутком 7,7 млрд грн - НАК

Націоналізовано активи братів Ротенбергів, Дерипаски і Гінера, заарештовано активи групи VS Energy - ДБР

Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат

Компанія Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 3 місяців - ЗМІ

Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни - меморандум із МВФ

ОСТАННЄ

Україна має трохи більше третини необхідного міжнародного фінансування на швидке відновлення - Мінфін

Українське вино у 2022 році експортувалося до 49 країн

"ДТЕК Енерго" розраховує отримати до 5 млрд грн кредиту за аналогом урядової програми "5-7-9%" - СЕО

Переведення енергоблока №4 ЗАЕС у стан "гарячого зупинення" створить нові ризики для ядерної безпеки - ДІЯРУ

Європа готується до аномальної 45-градусної спеки

Україні за 10 років доведеться залучити 4,5 млн нових працівників - Мінекономіки

"Укрзалізниця" зареєструвала "дочку" в Польщі для виходу на ринок ЄС

Група DIM збільшить частку своєчасних оплат за розстрочками до 80-90% до кінця року

ГК "Прометей" отримала 129 млн грн лімітів від банків "Восток" і МТБ

Україна за 10 років зможе наростити переробку до 50% врожаю і виробляти до 200 млн тонн с/г товарів на рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА