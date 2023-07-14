У Славутичі створять Північно-український ядерний науковий хаб

У місті Славутич (Київська обл.), збудованому для працівників Чорнобильської АЕС, буде створено Північно-український ядерний науковий хаб, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі.

"Його мета - створити умови для розвитку наукової та бізнес складової атомної галузі, а також пошук рішень для розбудови зеленої енергетики в Україні", - зазначили в компанії.

Як поінформували в НАЕК, хаб дасть змогу об'єднати зусилля науково-дослідних інститутів, освітніх установ та енергетичних компаній зі створення нових проєктів атомних електростанцій, розв'язання проблем безпеки їх експлуатації, а також розвитку суміжної інфраструктури.

"Крім того, будівництво такого центру сприятиме розвитку Чорнобильської АЕС, пошуку шляхів подальшого застосування відчужених територій, розвитку зеленої енергетики на базі закритої електростанції, а також дасть змогу розглядати проєкти зі збереження та утилізації ядерних відходів, які утворюються в результаті роботи українських атомних станцій", - пояснили в "Енергоатомі".