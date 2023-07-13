"Укрзалізниця" зареєструвала "дочку" в Польщі для виходу на ринок ЄС

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) наприкінці червня зареєструвала майбутнього європейського оператора ТОВ "Ukrainian Railways Cargo Poland" (Варшава, Польща), що здійснюватиме перевезення між Україною та європейськими країнами, повідомила пресслужба "УЗ" у четвер.

"Головним принципом роботи нашого міжнародного підрозділу будуть тісні зв'язки з іноземними партнерами, прозорість і конкуренція для гідного представлення "Укрзалізниці" на міжнародній арені", - зазначив голова правління "УЗ" Євген Лященко.

Зазначається, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи надаватиме комплексну послугу вантажоперевезень - з України до кінцевих пунктів призначення в Європі та у зворотному напрямку, координуватиме роботу з європейськими операторами, власниками вантажу, прикордонними переходами, оперуючи рухомим складом колії 1435 мм і 1520 мм. Компанія також контролюватиме рухомий склад "УЗ" за кордоном.

Згідно з релізом, стратегія роботи міжнародного підрозділу перебуває на фінальній стадії розроблення і буде затверджена найближчим часом наглядовою радою "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, раніше компанія вже придбала 40 цистерн для перевезення нафтопродуктів європейською колією, які спочатку використовувала для імпорту дизеля для власних потреб, а наразі виконує з їхньою допомогою замовлення для таких великих операторів ринку, як ОККО, WOG, UPG на маршруті з Констанци.

Також заплановано докупити ще 120 цистерн цього року, а також до кінця першого кварталу наступного року 80 платформ для перевезення контейнерів і контрейлерів.