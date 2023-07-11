Економіка

15:55 11.07.2023

Угорщина просить Туреччину розширити "зернову ініціативу" до 5 портів для експорту української с/г продукції на традиційні ринки

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Угорщина просить Туреччину розширити "зернову ініціативу" до 5 портів для експорту української с/г продукції на традиційні ринки

"Чорноморську зернову ініціативу", термін дії якої спливає 18 липня, потрібно продовжити та розширити з трьох до п'яти портів, щоб українська сільгосппродукція знову могла доставлятися до країн півдня Європи, Африки та Близького Сходу традиційними шляхами, заявив міністр сільського господарства Іштван Надь у вівторок в Анкарі на зустрічі з міністром сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагімом Юмаклі.

"Міністр звернув увагу свого турецького колеги на те, що роль Туреччини в російсько-українській війні є вирішальною, оскільки вона підтримує чудові відносини з обома сторонами", - повідомляє офіційний сайт Міністерства сільського господарства Угорщини.

За словами Надя, через військовий конфлікт українське зерно, що надходить через кордони п'яти прифронтових країн, створює серйозні ринкові труднощі та становить проблеми для аграріїв.

Він наголосив, що Угорщина продовжує підтримувати роботу "коридору солідарності" Європейського Союзу, який покликаний допомогти наземним перевезенням українського зерна. Однак коридор не виправдав очікувань (Угорщини – ІФ-У) і не зміг замінити чорноморське судноплавство. Надь висловив упевненість, що труднощі можна буде вирішити, якщо українське зерно зможе знову дістатися до країн призначення - південноєвропейських держав-членів ЄС, Африки та Близького Сходу - традиційними маршрутами.

Угорський міністр нагадав, що з моменту укладення зернової угоди в липні минулого року з трьох українських портів вийшло близько 1080 суден із зерном та іншими харчовими продуктами з понад 30 млн тонн вантажів, 50% з яких - кукурудза.

"Наша відповідальність має історичний характер, оскільки, якщо нам вдасться продовжити угоду і вивести з-під блокади понад три порти, це слугувати як захисту постраждалих європейських країн, так і задоволенню потреб країн, що розвиваються. В іншому разі ринок зерна ЄС може бути повністю паралізовано, а відсутність продовольчої безпеки змушуватиме дедалі більше і більше людей мігрувати, збільшуючи міграційний тиск і напруженість", - процитувало свого керівника угорське аграрне відомство.

Від імені п'яти прифронтових країн Надь запросив про заступництво у свого парламентера, щоб полегшити продовження угоди, а також звільнити додаткові порти на додаток до нинішніх трьох.

Угорський міністр запросив свого турецького колегу відвідати Угорщину для подальших переговорів. "У відносинах між двома країнами є багато питань, які потребують подальшого обговорення, оскільки нас пов'язує тисяча ниток", - сказав він.

Надь також запросив турецьких інвесторів узяти участь у розвитку угорського сільського господарства в галузі тваринництва та харчової промисловості.

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини запевнив угорського колегу в тому, що Туреччина надає великого значення продовженню угоди про "зерновий коридор". Він повідомив, що ці зусилля надалі переважно триватимуть під керівництвом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, повідомляє сайт аграрного міністерства Туреччини.

Теги: #зерно #туреччина #угорщина

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