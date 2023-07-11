Економіка

13:57 11.07.2023

"Нова пошта" запустила доставку до 2,7 тис. партнерських поштоматів і пунктів видачі в Чехії

2 хв читати
"Нова пошта" запустила доставку до 2,7 тис. партнерських поштоматів і пунктів видачі в Чехії

Група компаній "Нова пошта" запустила доставку документів і посилок вагою до 10 кг до 2,7 тис. партнерських поштоматів AlzaBox і пунктів видачі GLS у Чехії, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

"Ми вдячні партнерам GLS і Alza за швидку інтеграцію та спрямованість на задоволення потреб користувачів. Тепер українцям, які проживають на всій території Чехії, окрім відділень Nova Post та адресної доставки, доступні понад 2 700 партнерських поштоматів і пунктів видачі", - наведено слова СЕО Nova Post у Чехії Володимира Стеренчука в релізі.

Зазначається, що максимальний розмір відправлення до поштомату - 50х50х50 см, до пункту видачі - 100х50х50 см.

Згідно з повідомленням, вартість доставки з України до Чехії до пунктів видачі GLS і поштоматів AlzaBox залишаються на рівні тарифу на доставку до відділення Nova Post у Чехії: документи - 250 грн, посилки до 2 кг - 400 грн, посилки до 10 кг - 600 грн.

Водночас вартість доставки документів між містами в Чехії становить 60 CZK (майже 102 грн за поточним курсом), посилок до 2 кг - 70 CZK, посилок до 10 кг - 110 CZK.

Як повідомлялося, "Нова пошта" з початку червня відкрила два відділення в столиці Чехії Празі: перше - з можливістю відправлення вантажів вагою до 1 тис. кг, друге - до 30 кг.

Теги: #нова_пошта #чехія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 07.07.2023
Чехія надасть Україні симулятор для підготовки пілотів на F-16

Чехія надасть Україні симулятор для підготовки пілотів на F-16

01:54 07.07.2023
Чехія намагатиметься розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця 2023 року

Чехія намагатиметься розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця 2023 року

23:58 06.07.2023
Президент Чехії не бачить іншого закінчення війни, окрім української перемоги

Президент Чехії не бачить іншого закінчення війни, окрім української перемоги

20:21 06.07.2023
Зеленський анонсував візит до Праги

Зеленський анонсував візит до Праги

13:09 30.06.2023
"Нова пошта" відкрила перше відділення в Німеччині

"Нова пошта" відкрила перше відділення в Німеччині

17:25 29.06.2023
Чехія заборонила спортсменам і командам, які представляють РФ, брати участь у місцевих змаганнях

Чехія заборонила спортсменам і командам, які представляють РФ, брати участь у місцевих змаганнях

20:13 27.06.2023
Чехія передала Україні 24 танки і 76 БМП із січня до травня

Чехія передала Україні 24 танки і 76 БМП із січня до травня

18:38 27.06.2023
У Празі повідомили про збільшення поставок озброєнь Україні цього року

У Празі повідомили про збільшення поставок озброєнь Україні цього року

13:16 26.06.2023
"Нова пошта" відкрила перше відділення в Румунії

"Нова пошта" відкрила перше відділення в Румунії

16:06 16.06.2023
"Нова пошта" відкрила друге відділення в Чехії

"Нова пошта" відкрила друге відділення в Чехії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Націоналізовано активи братів Ротенбергів, Дерипаски і Гінера, заарештовано активи групи VS Energy - ДБР

Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат

Компанія Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 3 місяців - ЗМІ

Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни - меморандум із МВФ

МВФ застерігає Україну від націоналізації банків із непов'язаних із фінстабільністю причин

ОСТАННЄ

Націоналізовано активи братів Ротенбергів, Дерипаски і Гінера, заарештовано активи групи VS Energy - ДБР

В Одесі ринок житлової нерухомості відіграв 30% обсягів 2021 року

Нерозголошення інформації про місця проведення ремонтів і місцезнаходження постачальників в умовах війни виправдане - "Київтеплоенерго"

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 70 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

Шмигаль пропонує фінському уряду розробити план участі країни у відновленні України

"Метінвест" активізує питання компенсації росією збитків за активи в Донецькій і Луганській областях - СЕО

Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат

Ціни на пальне стабілізуються на початку серпня - директор "А-95"

Через Дунайський шлях можна експортувати 30-35 млн тонн українського зерна щорічно - УЗА

Компанія Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 3 місяців - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА