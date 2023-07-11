"Нова пошта" запустила доставку до 2,7 тис. партнерських поштоматів і пунктів видачі в Чехії

Група компаній "Нова пошта" запустила доставку документів і посилок вагою до 10 кг до 2,7 тис. партнерських поштоматів AlzaBox і пунктів видачі GLS у Чехії, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

"Ми вдячні партнерам GLS і Alza за швидку інтеграцію та спрямованість на задоволення потреб користувачів. Тепер українцям, які проживають на всій території Чехії, окрім відділень Nova Post та адресної доставки, доступні понад 2 700 партнерських поштоматів і пунктів видачі", - наведено слова СЕО Nova Post у Чехії Володимира Стеренчука в релізі.

Зазначається, що максимальний розмір відправлення до поштомату - 50х50х50 см, до пункту видачі - 100х50х50 см.

Згідно з повідомленням, вартість доставки з України до Чехії до пунктів видачі GLS і поштоматів AlzaBox залишаються на рівні тарифу на доставку до відділення Nova Post у Чехії: документи - 250 грн, посилки до 2 кг - 400 грн, посилки до 10 кг - 600 грн.

Водночас вартість доставки документів між містами в Чехії становить 60 CZK (майже 102 грн за поточним курсом), посилок до 2 кг - 70 CZK, посилок до 10 кг - 110 CZK.

Як повідомлялося, "Нова пошта" з початку червня відкрила два відділення в столиці Чехії Празі: перше - з можливістю відправлення вантажів вагою до 1 тис. кг, друге - до 30 кг.