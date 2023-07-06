ДІАМ зупинила будівництво ТЦ на Хрещатику в Києві, який зводить компанія сім'ї бізнесмена Бродського

Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) наказала зупинити підготовчі та будівельні роботи на вул. Хрещатик, 23-Б у Києві, де зводять торговельний центр всупереч розпорядженню суду про приведення будівлі до первісного вигляду.

"У результаті позапланової перевірки ДІАМ зупинила будівництво на вул. Хрещатик, 23-Б у Печерському районі Києва, замовнику та генпідряднику винесено постанови про штрафи на суму майже 5 млн грн", - повідомила пресслужба інспекції на фейсбук-сторінці.

За її даними, будівництво здійснюється на ділянці, де раніше розташовувався ресторан "Гімалаї". Після продажу земельної ділянки приватній компанії вона оформила право власності на будівлю, отримала містобудівні умови та обмеження для реконструкції будівлі з надбудовою кафе. При цьому на сьогодні на ділянці фактично зводився п'ятиповерховий торговельний центр із трьома підземними поверхами, стверджують у ДІАМ.

Інспекція вказує, що 2022 року суд зобов'язав власників будівлі повернути їй первісний вигляд і узгодити проєкт реконструкції з об'єднанням багатоквартирного житлового будинку, територію якого частково (40 кв. м) захопила компанія.

"У межах перевірки головні інспектори ДІАМ встановили, що у замовника будівництва відсутній дозвіл на проведення будівельних робіт на земельній ділянці, що свідчить про самочинне будівництво", - ідеться в повідомленні.

Згідно із судовим рішенням від 17 лютого 2022 року, Печерський райсуд Києва зобов'язав ТОВ "Олімп-ЛТД" провести демонтаж прибудови площею 77,4 кв. м між будинками №21 та №23 на вул. Хрещатик і повернути павільйону "Кава-чай" первісний вигляд.

За даними Opendatabot, власниками ТОВ "Олімп-ЛТД" значаться Світлана і Юрій Бродські (70% і 20% відповідно), а також АТ "ЗНВКІФ "Інтеграл" (10%).