Шмигаль: До опалювального сезону потрібно максимально убезпечити енергетику від російських ракет і дронів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про необхідність максимально можливо захистити об'єкти української енергетики від ударів із боку російських окупантів.

"Провели нараду щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. На початок опалювального сезону заплановано вийти на показник 1,8 млн тонн вугілля та 14,7 млрд кубічних метрів газу. Також ведемо роботу над розширенням спроможності експорту-імпорту електроенергії з ЄС", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в понеділок.

За словами прем'єра, у Міністерстві енергетики зазначили, що всі планові ремонти енергетичних об'єктів відбуваються за графіком.

"Заслухав керівників "Укренерго", "Енергоатома" та "Укргідроенерго" щодо стану ремонтних робіт на об’єктах компаній, а також інформацію щодо перебігу робіт із захисту об’єктів енергетики усіх форм власності", - додав він.

Шмигаль наголосив, що забезпечення інженерного захисту - завдання настільки ж важливе, як і відновлення.

"До опалювального сезону маємо максимально убезпечити нашу енергетику від російських ракет і дронів. Відповідні завдання й доручення вже давно роздані. Тепер це персональна відповідальність, зокрема й керівників енергетичних об’єктів", - підсумував він.