Економіка

18:33 03.07.2023

Лише три з 22 постраждалих під час окупації об'єктів соціальної інфрастуктури Ірпеня отримали стартові умови для відновлення

2 хв читати
Лише три з 22 постраждалих під час окупації об'єктів соціальної інфрастуктури Ірпеня отримали стартові умови для відновлення

Лише три з 22 об'єктів соціальної інфраструктури Ірпеня, які постраждали під час окупації, отримали містобудівні умови та обмеження (МУО) і перейшли на етап розроблення проєктної документації, повідомили у пресслужбі Ірпінської міськради на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Кравчук, Ірпінська міськрада створила офіційну робочу групу з відновлення міста - Irpin Reconstruction Summit (IRS). Наразі до неї входять майже 200 українських і міжнародних фахівців, які, працюючи в проєктних програмах, уже розробили й презентували 22 проєктно-архітектурні пропозиції та кошториси для реконструкції і відновлення соціальних об'єктів в Ірпені.

Команда IRS у лютому 2023 року передала проєкти на стадії ескізів виконкому Ірпінської міськради. "Наразі три об'єкти отримали містобудівні умови та обмеження, розпочався етап розроблення проєктної документації", - повідомив Кравчук.

Отримання МУО - один зі стартових етапів реалізації будь-якого проєкту, після виділення землі та визначення замовника.

Містобудівні умови та обмеження - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проєктування та будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією. Для отримання МУО замовник звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури (структурного підрозділу районної державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради).

Кравчук повідомив, що серед проєктів, які отримали МУО для реконструкції, - Центральний будинок культури (вул. Соборна, 183) та Ірпінська дитячо-юнацька спортивна школа (вул. Троїцька, 40), стадія обох проєктів – розроблення робочої документації.

Третій проєкт, що отримав МУО - центральний міський стадіон "Чемпіон".

"Ескізні проєкти передано Міністерству цифрової інформації разом з UNITED24, які визначили себе виконавцями проєктування та робіт", - повідомив Кравчук.

Як повідомлялося, Ірпінь прийняв на себе основний удар збройної агресії та зазнав значних пошкоджень. Майже 3 200 будівель на території міста та громади пошкоджено, 2 613 приватних садиб та 643 багатоквартирні будівлі пошкоджено або знищено.

За оцінками KSE Institute, збитки інфраструктури Ірпеня становлять понад 25,3 млрд грн (майже $922 млн), найбільше постраждав житловий сектор (17,7 млрд грн), майже 48% всього житлового фонду.

Теги: #відновлення #ірпінь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 29.06.2023
Архітектори Archimatika представили концепцію відновлення зруйнованого окупантами села на Херсонщині

Архітектори Archimatika представили концепцію відновлення зруйнованого окупантами села на Херсонщині

13:01 29.06.2023
Мінвідновлення знову запустить пасажирський залізничний маршрут Київ-Вишгород

Мінвідновлення знову запустить пасажирський залізничний маршрут Київ-Вишгород

18:33 28.06.2023
Відновлювальні роботи в мережах "Укренерго" виконано вже на 50-60% під час підготовки до ОЗП

Відновлювальні роботи в мережах "Укренерго" виконано вже на 50-60% під час підготовки до ОЗП

12:31 28.06.2023
Відновлення України має базуватися на розвитку тергромад, інноваціях та залученні професійної вітчизняної спільноти - підсумки форуму ESUR

Відновлення України має базуватися на розвитку тергромад, інноваціях та залученні професійної вітчизняної спільноти - підсумки форуму ESUR

03:42 28.06.2023
"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 30 тис. сімей

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 30 тис. сімей

17:13 27.06.2023
Шмигаль: Проєкти відновлення рухаються занадто повільно, попри виділені кошти

Шмигаль: Проєкти відновлення рухаються занадто повільно, попри виділені кошти

18:52 26.06.2023
"Метінвест" приєднався до ініціативи ООН з відновлення України

"Метінвест" приєднався до ініціативи ООН з відновлення України

14:13 24.06.2023
"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

13:18 23.06.2023
Необхідно забезпечити страхування воєнних ризиків для іноземних інвесторів - Зеленський

Необхідно забезпечити страхування воєнних ризиків для іноземних інвесторів - Зеленський

09:16 23.06.2023
Україна формує бізнес-коаліцію для інвестицій у відновлення - Шмигаль

Україна формує бізнес-коаліцію для інвестицій у відновлення - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль доручив міністру енергетики провести консультації з НКРЕКП для перегляду рішення про підвищення тарифів на водопостачання

Рада ухвалила закон №8401 про скасування 2% "спрощенки" і повернення документальних перевірок

ОП планує за місяць-два розробити концепцію концентрації функцій контролю за бізнесом в одному органі - Шурма

МВФ поліпшив прогноз-2023 для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів

МВФ затвердив $890 млн 2-го траншу EFF для України

ОСТАННЄ

Шмигаль: До опалювального сезону потрібно максимально убезпечити енергетику від російських ракет і дронів

Запорізьку АЕС через чотири місяці знову під'єднано до лінії резервного електропостачання - МАГАТЕ

Очікування бізнесу в червні трохи покращилися завдяки будівництву та промисловості - НБУ

НАПК внесло Unilever в перечень международных спонсоров войны

Уряд України продовжив держрегулювання цін на соціально значущі товари

Попит на нові легкові авто в Україні у I півріччі зріс у 1,5 раза

Росія заблокувала 1,4 млн тонн продовольства, призначеного для п’яти країн Азії та Африки

НБУ в червні скоротив інтервенції до $1,8 млрд

АЗС переважно втримали ціни на пальне в межах до 50 грн/л після скасування податкових пільг із 1 липня

Шмигаль доручив міністру енергетики провести консультації з НКРЕКП для перегляду рішення про підвищення тарифів на водопостачання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА