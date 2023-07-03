Лише три з 22 постраждалих під час окупації об'єктів соціальної інфрастуктури Ірпеня отримали стартові умови для відновлення

Лише три з 22 об'єктів соціальної інфраструктури Ірпеня, які постраждали під час окупації, отримали містобудівні умови та обмеження (МУО) і перейшли на етап розроблення проєктної документації, повідомили у пресслужбі Ірпінської міськради на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Кравчук, Ірпінська міськрада створила офіційну робочу групу з відновлення міста - Irpin Reconstruction Summit (IRS). Наразі до неї входять майже 200 українських і міжнародних фахівців, які, працюючи в проєктних програмах, уже розробили й презентували 22 проєктно-архітектурні пропозиції та кошториси для реконструкції і відновлення соціальних об'єктів в Ірпені.

Команда IRS у лютому 2023 року передала проєкти на стадії ескізів виконкому Ірпінської міськради. "Наразі три об'єкти отримали містобудівні умови та обмеження, розпочався етап розроблення проєктної документації", - повідомив Кравчук.

Отримання МУО - один зі стартових етапів реалізації будь-якого проєкту, після виділення землі та визначення замовника.

Містобудівні умови та обмеження - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проєктування та будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією. Для отримання МУО замовник звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури (структурного підрозділу районної державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради).

Кравчук повідомив, що серед проєктів, які отримали МУО для реконструкції, - Центральний будинок культури (вул. Соборна, 183) та Ірпінська дитячо-юнацька спортивна школа (вул. Троїцька, 40), стадія обох проєктів – розроблення робочої документації.

Третій проєкт, що отримав МУО - центральний міський стадіон "Чемпіон".

"Ескізні проєкти передано Міністерству цифрової інформації разом з UNITED24, які визначили себе виконавцями проєктування та робіт", - повідомив Кравчук.

Як повідомлялося, Ірпінь прийняв на себе основний удар збройної агресії та зазнав значних пошкоджень. Майже 3 200 будівель на території міста та громади пошкоджено, 2 613 приватних садиб та 643 багатоквартирні будівлі пошкоджено або знищено.

За оцінками KSE Institute, збитки інфраструктури Ірпеня становлять понад 25,3 млрд грн (майже $922 млн), найбільше постраждав житловий сектор (17,7 млрд грн), майже 48% всього житлового фонду.