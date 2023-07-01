Економіка

19:11 01.07.2023

Шмигаль доручив міністру енергетики провести консультації з НКРЕКП для перегляду рішення про підвищення тарифів на водопостачання

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Шмигаль доручив міністру енергетики провести консультації з НКРЕКП для перегляду рішення про підвищення тарифів на водопостачання

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики Герману Галущенку провести додаткові консультації з Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо можливості перегляду рішень про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

"Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в суботу.

"Ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду", - зазначив прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що "неузгоджені рішення" Нацкомісії йдуть у розріз із політикою уряду.

"Сьогодні дав доручення міністру енергетики та міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень", - підсумував Шмигаль.

Сам очільник Міненерго, слова якого наведено в міністерському телеграм-каналі в суботу, назвав рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення для населення НКРЕКП необґрунтованим і таким, що не відповідає умовам воєнного часу, зазначивши, що цього чутливого для суспільства рішення регулятор не обговорював ані з міністерством, ані з іншими представниками уряду.

Водночас він зазначив, що це далеко не перше рішення, ухвалене комісією без належного обговорення. Як приклад міністр навів перегляд НКРЕКП прайс-кепів на ринку електроенергії, унаслідок чого ухвалене рішення, за його словами, принципово відрізняється від попередньої пропозиції, яка була предметом публічного обговорення із залученням ключових енергокомпаній країни.

На думку міністра, подібні рішення комісії не відповідають стандартам Регламенту ЄС №1227/2011 про доброчесність і прозорість на оптовому енергетичному ринку (REMIT), закон про який нещодавно підписав глава держави.

Як повідомлялося, НКРЕКП на засіданні 29 червня ухвалила рішення про встановлення з 1 липня 2023 року нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для 34 водоканалів.

У середньому рівень підвищення тарифів становитиме 32% і залежатиме від регіону", - зазначив регулятор. При цьому, за його підрахунками, середня сума в платіжках за водоспоживання домогосподарством із двох-трьох осіб зросте на 62 грн на місяць із ПДВ.

27 червня НКРЕКП на РДН і ВДР підвищено максимальні тарифи: у період із 23:00 до 7:00 (мінімального навантаження в енергомережі) із 2 000 до 3 000 грн/МВт-год, або на 50%, із 7:00 до 19:00 (максимального навантаження) - із 4 000 до 5 600 грн/МВт-год, або на 40%, і з 19:00 до 23:00 (пікового навантаження) - із 4 000 до 7 200 грн/МВт-год, або на 80%.

Мінімальні граничні ціни на РДН і ВДР встановлені на рівні 10 грн/МВт-год (до цього становили на РДН у години мінімального навантаження 1378,97 грн/МВт-год, максимального - 2646,25 грн/МВт-год, на ВДР - 1-2% від ціни РДН).

 

 

 

 

Теги: #енергетика #водопостачання

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