"Нова пошта" відкрила перше відділення в Німеччині

Група компаній "Нова пошта" запустила перше відділення Nova Post у столиці Німеччини - Берліні, повідомляється в пресрелізі в п'ятницю.

"Ми й надалі плануємо виходити на нові ринки та розвивати мережу в тих країнах, де вже присутні, адже прагнемо логістично зв'язати Україну зі світом, а вже згодом зв'язати й усі країни між собою", - зазначив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

До кінця року компанія планує відкрити свої відділення в Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні.

Згідно з повідомленням "Нової пошти", доставка до Німеччини здійснюватиметься від п'яти днів, а її вартість визначається за схемою: посилки до 1 кг - 250 грн, до 2 кг - 400 грн, до 10 кг - 600 грн, а вартість посилки до 30 кг - 1,2 тис. грн.

У першому відділенні в Берліні приватні клієнти і бізнес можуть отримувати і відправляти посилки до 100 кг, воно відкрите з понеділка до суботи.

Як повідомлялося, "Нова пошта" вже працює в Польщі, Литві, Чехії, Молдові та Румунії.

У мережі, заснованій 2001 року, ГК "Нова пошта" на сьогодні має понад 6 тис. відділень в Україні. Вона надає повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг.

До ГК входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова пошта", "НП Логістик", платіжна система NovaPay і "Нова пошта Глобал".