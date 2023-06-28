Економіка

16:24 28.06.2023

Податкова без податківців, митниця без митників - Зеленський заявив про впровадження цифрових процедур

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Податкова без податківців, митниця без митників - Зеленський заявив про впровадження цифрових процедур

Україна впроваджуватиме автоматичні цифрові процедури в податковій і на митниці, заявив президент країни Володимир Зеленський, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

"Наша мета - податкова без податківців, митниця без митників. Автоматизовані цифрові процедури", - заявив він.

При цьому він наголосив, що цифровізація дає колосальні можливості спрощувати взаємодію у сфері податків, митних процедур і всіх інших, де є зустріч або будь-який контакт громадянина чи бізнесу з чиновником.

Теги: #реформи #митниця #податкова

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