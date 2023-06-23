Байден і Моді побачили серйозний вплив війни РФ проти України на світову економіку

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час переговорів у Вашингтоні зазначили, що розв'язана Росією повномасштабна війна проти України справляє дедалі більший вплив на глобальну економічну систему, йдеться у спільній заяві лідерів.

"Президент Байден і прем'єр-міністр Моді наголосили на серйозному та дедалі більшому впливі конфлікту в Україні на глобальну економічну систему, включно з продовольчою, паливною та енергетичною безпекою, а також найважливішими ланцюжками постачань", - ідеться в спільній заяві за підсумками зустрічі.

Зазначається, що Вашингтон і Делі "зобов'язуються продовжувати надавати гуманітарну допомогу народу України".