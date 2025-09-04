Інтерфакс-Україна
Події
16:26 04.09.2025

Фон дер Ляєн активізує контакти з Моді та намагається залучити його до припинення війни в Україні

1 хв читати
Фон дер Ляєн активізує контакти з Моді та намагається залучити його до припинення війни в Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили роль Індії у припиненні агресивної війни Росії проти України та у сприянні мирному процесу.

"Щиро вітаємо подальшу співпрацю Індії з президентом Зеленським. Індія відіграє важливу роль у припиненні агресивної війни Росії та сприянні створенню шляху до миру", - написала Ляєн за підсумками спілкування з індійським прем'єр-міністром у соціальній мережі Х у четвер.

Президентка ЄК зазначила, що "ця війна має глобальні наслідки для безпеки та підриває економічну стабільність. Тому вона становить ризик для всього світу.

За її словами, ЄС та Індія планують "домовитися про спільну стратегічну програму на наступному саміті ЄС-Індія, який відбудеться якомога раніше у 2026 році. Ми також залишаємося повністю відданими завершенню переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю до кінця року".

"Для досягнення цієї мети необхідний прогрес вже зараз", - наголосила очільниця ЄС.

Теги: #війна #моді #ляєн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:40 04.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

20:37 03.09.2025
Речник МЗС Тихий на погрози Путіна: РФ не перемагає, треба серйозно посилити на неї тиск

Речник МЗС Тихий на погрози Путіна: РФ не перемагає, треба серйозно посилити на неї тиск

20:06 03.09.2025
Зеленський щодо сценарію Південної Кореї в Україні: Все можливо

Зеленський щодо сценарію Південної Кореї в Україні: Все можливо

16:41 03.09.2025
Половина боєзіткнень на цю годину прийшлася на покровський напрямок - Генштаб

Половина боєзіткнень на цю годину прийшлася на покровський напрямок - Генштаб

16:31 03.09.2025
Є близько 30 документів безпекових гарантій, але нам потрібно більше ніж ці документи – Зеленський

Є близько 30 документів безпекових гарантій, але нам потрібно більше ніж ці документи – Зеленський

16:24 03.09.2025
Прем’єрка Данії: Я не вірю, що Путін захоче миру, поки його до цього не змусять

Прем’єрка Данії: Я не вірю, що Путін захоче миру, поки його до цього не змусять

16:04 03.09.2025
"Нордично-Балтійська вісімка" заявляє про посилення військової підтримки України та санкційного тиску на РФ

"Нордично-Балтійська вісімка" заявляє про посилення військової підтримки України та санкційного тиску на РФ

13:45 03.09.2025
Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ

Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ

22:41 02.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

18:20 02.09.2025
Сибіга закликав партнерів до "серйозного тиску" на РФ: нові санкції не закриють двері до діалогу

Сибіга закликав партнерів до "серйозного тиску" на РФ: нові санкції не закриють двері до діалогу

ВАЖЛИВЕ

Учасники "Коаліції охочих" обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України – Зеленський

Удар РФ по місії Данської ради у справах біженців: дві людини загинули, ще троє поранені

Партнери з Коаліції охочих заявили про постачання Україні ракет великої дальності - Стармер

Одна людина загинула, дві зазнали поранень через ракетну атаку на Чернігівщині

ВАКС зменшив розмір застави для ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи до 20 млн грн

ОСТАННЄ

Український генпрокурор у розмові з польським колегою: Кожен доказ воєнного злочину РФ стає частиною фундаменту для Спецтрибуналу

Джорджіо Армані помер на 91-му році життя

Петицію про надання Героя України (посмертно) Парубію зареєстровано на сайті президента

Учасники "Коаліції охочих" обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України – Зеленський

Удар РФ по місії Данської ради у справах біженців: дві людини загинули, ще троє поранені

Партнери з Коаліції охочих заявили про постачання Україні ракет великої дальності - Стармер

У справі ексголови Верховного суда Князєва підозру отримав бізнесмен, що сприяв передачі коштів, - НАБУ

Одна людина загинула, дві зазнали поранень через ракетну атаку на Чернігівщині

GovTech Lab Ukraine визначила три виклики для розробки інноваційних рішень у сфері держпослуг

ВАКС зменшив розмір застави для ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи до 20 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА