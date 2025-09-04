Фон дер Ляєн активізує контакти з Моді та намагається залучити його до припинення війни в Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили роль Індії у припиненні агресивної війни Росії проти України та у сприянні мирному процесу.

"Щиро вітаємо подальшу співпрацю Індії з президентом Зеленським. Індія відіграє важливу роль у припиненні агресивної війни Росії та сприянні створенню шляху до миру", - написала Ляєн за підсумками спілкування з індійським прем'єр-міністром у соціальній мережі Х у четвер.

Президентка ЄК зазначила, що "ця війна має глобальні наслідки для безпеки та підриває економічну стабільність. Тому вона становить ризик для всього світу.

За її словами, ЄС та Індія планують "домовитися про спільну стратегічну програму на наступному саміті ЄС-Індія, який відбудеться якомога раніше у 2026 році. Ми також залишаємося повністю відданими завершенню переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю до кінця року".

"Для досягнення цієї мети необхідний прогрес вже зараз", - наголосила очільниця ЄС.