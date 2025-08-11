Зеленський і Моді домовилися запланувати зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, за результатами якої лідери домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами.

"Детально обговорили всі важливі питання і двосторонньої співпраці, і дипломатичної ситуації загалом. Вдячний пану Премʼєр-міністру за теплі слова підтримки наших людей", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Окрім того, президент поінформував Моді про російські атаки на українські населенні пункти та про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі, в результаті якого постраждали десятки людей.

"Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства", - наголосив Зеленський.

Він зазначив важливість того, що Індія підтримує мирні зусилля України й поділяє позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України". Президент наголосив, що "інші формати не дадуть результату".

Лідери також обговорили санкції проти РФ, Зеленський відзначив необхідність обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни.

"Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали. Домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами", - резюмував президент.

У свою чергу, Моді запевнив Україну у своїй підтримці.

"Радий поспілкуватися з президентом Зеленським і почути його думку щодо останніх подій. Я висловив незмінну позицію Індії щодо необхідності якнайшвидшого мирного врегулювання конфлікту. Індія залишається відданою ідеї зробити все можливе в цьому напрямку, а також подальшому зміцненню двосторонніх відносин з Україною", - написав Моді у соцмережі Х.